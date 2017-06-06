達斯汀提前試場艾林山 為美國公開賽衛冕戰做準備北京新浪網 (2017-06-06 22:00)
達斯汀將迎來大滿貫衛冕之戰
日期:6月6日消息。在紀念高球賽上沒晉級后，達斯汀-約翰遜利用周末的時間提前為美國公開賽的衛冕戰做準備。【2017美國公開賽最新名單】 【10場資格賽完全賽果】
世界排名第一的他在上周日來到威斯康星州的艾爾山。他在推特上說感覺自己很喜歡這座球場。
「在艾林山試場了兩輪，感覺非常不錯，我真的喜歡這裏。很期待下周的衛冕之戰。」
美國公開賽將於6月15日正式開始。威斯康星州是第一次主辦大滿貫賽。達斯汀將爭取成為自1989年的柯蒂斯-斯特蘭奇（Curtis Strange）以來，首位在美國公開賽上成功衛冕的球員。
四月，達斯汀因從樓梯上里奇摔倒，導致背部受傷，並遺憾退出美國大師賽。美國公開賽也成為了他今年出戰的首場大滿貫賽事。
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（Colleen）
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