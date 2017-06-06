南京少兒舞蹈大賽總決賽落幕 22個海選節目登場北京新浪網 (2017-06-06 22:12)
經過一個多月緊張激烈的海選，「金陵五月風」第十一屆南京文學藝術節南京市少兒舞蹈大賽總決賽日前舉行了頒獎儀式。22個海選入圍舞蹈節目相繼登場，頒獎晚會讓南京人民大會堂充滿了童趣和星光。此次少兒舞蹈大賽共有22個舞蹈節目順利入圍，當晚產生了一、二、三等獎、優秀獎以及最佳網路人氣獎。
「一起來跳舞」——南京市少兒舞蹈大賽由南京市文學藝術界聯合會、共青團南京市委員會、少先隊南京市工作委員會聯合舉辦，是南京市文聯「文化惠民再出發」系列活動之一，是市少工委「向日葵計劃」的一次有效踐行。本次大賽不僅給全南京少年兒童一個展示自我的舞台，更有與名家親密接觸的機會。
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