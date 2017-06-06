GIF-王薔微博曬自製表情包 調皮搞怪不服來戰北京新浪網 (2017-06-06 22:12)
日期:6月6日消息 中國網壇美女王薔今天在微博上曬出了自製表情包，耍寶賣萌十分可愛。
王薔在微博上說道：不服來戰，並附上了九張自己製作的GIF表情包，有網友評論道，「美薔，超可愛 」、「么么噠太像本人了」
來欣喜下王薔版表情包：
太6了
愛你愛你
紫薇
加油
還有這種操作
么么噠
畫美美
你的良心不會痛嗎
今年紅土熱身賽表現不錯的王薔在今年法網首輪輸給了美國名將大威，無緣第二輪。
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