新浪科技訊 日期:6月6日晚間消息，特斯拉股價於本周一再創新高，是因為公司CEO埃隆·馬斯克(Elon Musk)承認他不穿內褲嗎？

本周一，特斯拉股價創下347.32美元的歷史新高。今年以來，公司股價已累計上漲62%。這在一定程度上得益於Model 3電動汽車即將於7月1日交付，而分析師預計該款車型將熱賣。

此次股價創新高正值特斯拉年度股東大會即將召開之際。當地時間周二，特斯拉將召開年度股東大會。為此，特斯拉也在Twitter上向粉絲徵集問題，而CEO馬斯克也回答了其中一個問題。

其中一位粉絲問：「四角褲還是三角褲？」

馬斯克以半玩笑地口吻回答說：「無論穿什麼，都是投資內衣業務的資本家的一個陰謀。」

馬斯克隨後又解釋說：「這隻是對『透明度』的一個比喻。但不管怎樣，我還是討厭內衣。」

周一，當特斯拉股價再創新高后，一位粉絲稱：「特斯拉股價創新高，因為CEO馬斯克承認他只穿外褲而不穿內褲。」

對此，馬斯克並未否認，而是轉發了這條消息，並表示：「我沒說這兩者之間有關係，但是……」(李明)