地方中心／澎湖報導

八○年代台灣國語樂壇知名歌手與音樂創作人張雨生，今年逝世滿二十週年，澎湖縣政府旅遊處6月7日（週三）晚上在他的出生地，篤行十村舉辦了張雨生二十週年紀念音樂會，有詩人與歌手、演奏家、合唱團，大家一起以詩歌詠頌的方式，在星光與多媒體影像的氛圍下，表彰對這一代音樂人的喜愛、追思與肯定。現場還有500顆眷村包子饅頭限量發送，歡迎大家一起來參加這場令人感動並有意義的紀念音樂會。

篤行十村是台灣最古老的眷村，今年澎湖縣政府與民間共同開發活化，將篤行十村轉化為文創園區，並即將於本月開幕。6月7日是張雨生的生日，這一天舉辦張雨生20週年紀念音樂會，也提前為篤行十村的時代意義，做下了最好的註解。

6月7日下午5點起，歡迎大家扶老攜幼一起參加「張雨生故事館導覽─逛逛漫步篤行十村」活動，一起來參觀這在轉變中的老眷村，如何在不同時代中賦予新意。由於活動會場腹地有限，為維持活動動線順暢，請鄉親遊客驅車前往同時，可以遵守交警指揮。

以「大海、雨生」為主題的張雨生20週年紀念音樂會，由張雨生的媽媽張惠美女士的影片，開啟了音樂會的序幕，也帶出了澎湖對張雨生音樂創作過程的影響。任職澎湖中屯國小的詩人李錫文老師與台大合唱團的影片，呼應張雨生創作詞曲「這一年這一夜」，歌曲展現澎湃奇麗的感情與影像，看得見澎湖的影子，也讓眾人感受秀異澎湖對張雨生創作的影響。半天鳥合唱團唱出張雨生的成名曲「我的未來不是夢」一曲，更將為活動帶入了高潮。

縣長陳光復表示，張雨生是澎湖之光，他的音樂創作之路上，澎湖的海與風，對他影響極大。也希望透過對張雨生的紀念追思，鼓勵更多澎湖子弟將澎湖的獨特風貌與文化，透過創新與創意，創作出更多澎湖的驚喜。

與張雨生曾一同錄製「六個朋友」合輯的知己二重唱歌手吳志華與曾寶明兩人，除了談及了張雨生的故事外，也將獻唱多首張雨生的歌曲。同為澎湖子弟的排笛音樂家李濬廷，不僅與知己二重唱一起合唱，更將以排笛獨奏表達對張雨生的崇敬。

聯合文學總編輯李進文與高雄市空中大學文化藝術系主任李友煌，分別創作了詩作「口是心非─雨聲」與「大海不再寂寞」向雨生致敬，緬懷這位年輕才華洋溢的一代大師、音樂詩人張雨生。

音樂會的最後，全場將一起大合唱「天天想你」，大家可在現場錄音上傳網路，號召全台灣全世界的張雨生歌迷，一起合唱張雨生的歌曲。同時，現場歌迷的數百隻手機燈光閃爍，也將為明晚紀念張雨生的音樂會，畫下了完美的句點。