▲農委會主委勘查農損狀況。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.06.04）

日前受滯留鋒面引進豪雨影響，台灣造成農業災情，經本會畜牧處、農糧署及漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料截至昨(5)日下午五點統計顯示、農業產物及民間設施估計損失已經高達9,058萬台幣，縣市受損情形以雲林縣損失2,591萬元(占29%)、新北市損失1,780萬元(占20%)、高雄市損失1,002萬元(占11%)、南投縣損失958萬元(占11%)、嘉義縣損失943萬元 (占10%)較為嚴重。

農產損失估計金額6,726萬元，農作物被害面積3,473公頃，損害程度12％，換算無收穫面積411公頃；前五大受損農作物：包括了受損作物主要為一期水稻，被害面積1,480公頃，損失金額1,401萬元，次為西瓜、柿、梨、食用玉米等，畜產損失估計損失金額849萬元，主要是雞、鵝及豬受損所致，漁產損失估計金額176萬元，主要是鱒魚及鱘魚受損所致。

而因為葉菜類難躲豪雨摧殘，台北、台中果菜市場蔬菜交易量都減少，批發價飆漲逾五成，葉菜類漲幅最高達兩倍。主婦們大嘆、菜價漲兩倍卻又一菜難求，量販店則湧進大批搶菜人潮，包括價格比較高的產銷履歷蔬果，都被搶購一空。