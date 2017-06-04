農損飆破9千萬台幣 主婦怨葉菜價飆漲2倍NOWnews今日新聞 (2017-06-06 21:50)
日前受滯留鋒面引進豪雨影響，台灣造成農業災情，經本會畜牧處、農糧署及漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料截至昨(5)日下午五點統計顯示、農業產物及民間設施估計損失已經高達9,058萬台幣，縣市受損情形以雲林縣損失2,591萬元(占29%)、新北市損失1,780萬元(占20%)、高雄市損失1,002萬元(占11%)、南投縣損失958萬元(占11%)、嘉義縣損失943萬元 (占10%)較為嚴重。
農產損失估計金額6,726萬元，農作物被害面積3,473公頃，損害程度12％，換算無收穫面積411公頃；前五大受損農作物：包括了受損作物主要為一期水稻，被害面積1,480公頃，損失金額1,401萬元，次為西瓜、柿、梨、食用玉米等，畜產損失估計損失金額849萬元，主要是雞、鵝及豬受損所致，漁產損失估計金額176萬元，主要是鱒魚及鱘魚受損所致。
而因為葉菜類難躲豪雨摧殘，台北、台中果菜市場蔬菜交易量都減少，批發價飆漲逾五成，葉菜類漲幅最高達兩倍。主婦們大嘆、菜價漲兩倍卻又一菜難求，量販店則湧進大批搶菜人潮，包括價格比較高的產銷履歷蔬果，都被搶購一空。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
東京著衣 拼接 襯衫．東京著衣 圖騰 短褲．東京著衣 風衣外套．東京著衣．東京著衣 窄管褲．東京著衣 連帽 上衣．東京著衣 YOCO．東京著衣 YOCO 毛海．東京著衣 圓點 雪紡．東京著衣 拼接．東京著衣 YOCO 公主袖．東京著衣 彈性 短褲．東京著衣 YOCO 洋裝．東京著衣 洋裝．東京著衣 MAYUKI 風衣外套．東京著衣 素面 短褲．東京著衣 針織 外套．東京著衣 背心 洋裝．東京著衣 上衣．東京著衣 反折 洋裝．東京著衣 連帽背心．東京著衣 帽t．東京著衣 玫瑰 上衣．東京著衣 MAYUKI 千鳥格．東京著衣 大圓領．東京著衣 蕾絲 短裙．東京著衣 襯衫．東京著衣 平口．東京著衣 蕾絲 上衣．東京著衣 鋪棉外套
長庚離職潮因他起 陳日昌：盼速落幕【中央社】
奧客寄包裹只為罵人 店員生氣回嗆【NOWnews今日新聞】
她身體不適就醫 竟被老公傳染愛滋【健康醫療網】
輕颱南瑪都掠過 不會發海警 今天依舊悶熱【中廣新聞網】
愛滋三防線 降低感染風險【中廣新聞網】