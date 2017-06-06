日期:6月6日，世界羽聯公佈了2017年世界羽毛球錦標賽遞補選手轉正名單，一直處在傷后恢復期的倫敦奧運會女單金牌得主李雪芮最後時刻獲得征戰世錦賽門票。2013年和2014年兩次以頭號種子身份出戰的李雪芮，殺入最後決賽卻兩次在三局大戰中落敗與世錦賽冠軍緣慳一面，也接連錯過比肩王蓮香和張寧成就大滿貫的機會。這一次，李雪芮前途未卜又勁敵林立，大滿貫目標離她究竟有多遠呢？

在里約奧運會女單半決賽遭遇意外出現前十字韌帶完全斷裂、外側半月板也有損傷的李雪芮，便一直處於傷后的恢復期。在前往德國進行手術治療前，李雪芮對情況還是比較樂觀的，她在其個人微博上這樣寫到：坦然接受所有的好與壞，當自己的王者…依舊做最驕傲的自己…謝謝朋友們的關心。不用太擔心…再過一段時間又是一條好漢。並且她當時多次提到再過一段時間又是一條好漢，可見李雪芮對賽場依然很有感情，對比賽依然充滿熱情。

但是她的復出首秀一再推遲，在一次網路訪談中李雪芮曾談及復出問題，「訓練量是慢慢在加，我不想太著急，既然決定打，就要保證身體恢復到足夠承受比賽的時候再去打，否則就沒有意義。重返賽場，肯定希望打敗所有對手！既然選擇堅持，而且現在我也在很認真、很努力地康復，那目標就不僅僅是回到賽場，而是回到賽場能取得勝利，否則重回賽場就沒有太大的意義。」

此次，李雪芮獲得世錦賽資格只是第一步，意味著她有資格可以參加8月21日至27日在蘇格蘭格拉斯哥進行的2017羽毛球世錦賽。至於李雪芮能否如願參加，或者說在身體達到比賽要求，狀態調整到理想狀態的前提下參賽目前來看還是一個未知數。根據世界羽聯2017賽季賽程來看，世錦賽前超級系列賽僅剩下印尼公開賽和澳大利亞超級系列賽，根據這兩項公佈的參賽名單來看都沒有李雪芮的名字，當然再低一個級別的（黃金）大獎賽在世錦賽前還有中國台北（未報名）、加拿大、俄羅斯、美國和紐西蘭五站可供李雪芮參加，然後去找比賽狀態，但是否報名參加暫時還無定論。

如果能夠參加世錦賽，那麼將是李雪芮又一次衝擊大滿貫的機會。2013年，作為頭號種子、奧運冠軍的李雪芮決賽中三局大戰不敵泰國的拉差諾-因達農，錯過成為第3位女單大滿貫得主的良機；一年後，李雪芮再次闖入世錦賽女單決賽，結果被馬琳逆轉又一次錯過圓夢的機會。2015年世錦賽，李雪芮還是一場3局大戰止步於16強階段，這一次敗給的是印度選手辛杜。如今，圓大滿貫夢的機會又一次擺在了李雪芮的面前，雖然變數很多，但她從來不怕困難，因為李雪芮「只想驕傲的活著！」（Amber）