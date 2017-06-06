那些年他們的青蔥歲月 法網八強六人拿過青少冠軍北京新浪網 (2017-06-06 21:56)
日期:6月6日消息 2017年法網男女單八強都已經產生，男單平均年齡28歲，女單則是24歲，其中哈勒普、斯維托麗娜、梅拉德諾維奇、瓦林卡、西里奇和錦織圭都拿過法網青少年冠軍 。
2008年法網青少年女單冠軍：哈勒普
2009年法網青少年女單冠軍：梅拉德諾維奇
2010年法網青少年女單冠軍：斯維托麗娜
2003年法網青少年男單冠軍：瓦林卡
2005年法網青少年男單冠軍：西里奇
2006年法網青少年男雙冠軍：錦織圭
其中男女單八強中只有錦織圭不是來自歐洲，女單八強則全都是歐洲面孔，上一次在大滿貫出現此情況還是2012年澳網，最後的冠軍是白俄羅斯名將阿扎倫卡。
（double）
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上一則：王光輝11日為曾陶鎔頒獎
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