PlayStation官方微博今天也公佈了港版金/銀配色PS4主機的定價以及發售日期，一起來了解一下。

根據介紹，本次索尼推出的500GB版金/銀配色的PS4主機將於6月9日在香港限量發售，定價為2080港元（約合人民幣1813元）。

此前索尼官方曾宣布在美國時間的6月9日至17日將舉行為期9天的特惠活動，而金色的1TB版PS4在打折后優惠價是249美元（約合人民幣1691元），比本次公佈的500GB的港版金/銀PS4還便宜了不少，不知道在6月9日發售時港版的主機會不會也迎來一波打折優惠呢？

金/銀配色PS4真機照：