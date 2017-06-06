港版金/銀色PS4將於6月9日推出 售價1813元北京新浪網 (2017-06-06 21:56)
PlayStation官方微博今天也公佈了港版金/銀配色PS4主機的定價以及發售日期，一起來了解一下。
根據介紹，本次索尼推出的500GB版金/銀配色的PS4主機將於6月9日在香港限量發售，定價為2080港元（約合人民幣1813元）。
此前索尼官方曾宣布在美國時間的6月9日至17日將舉行為期9天的特惠活動，而金色的1TB版PS4在打折后優惠價是249美元（約合人民幣1691元），比本次公佈的500GB的港版金/銀PS4還便宜了不少，不知道在6月9日發售時港版的主機會不會也迎來一波打折優惠呢？
金/銀配色PS4真機照：
關鍵字：
上一則：2017創響中國北京站在海淀啟動
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
廣達香肉鬆．新東陽 海苔 肉鬆．蔥花 肉鬆．芝麻肉鬆鳳凰捲．肉鬆 台畜．自然豬 肉鬆．海苔 素食 肉鬆．金龍肉鬆．海苔 肉鬆．台畜 原味 肉鬆．肉鬆 禮盒．得意的一天 寶寶肉鬆．元進莊 肉鬆 200g．寶寶肉鬆．新東陽 無糖 肉鬆．新東陽 肉鬆 海苔．芝麻海苔 肉鬆．牛肉鬆．肉鬆．台畜肉鬆．肉鬆 蛋捲．海苔芝麻素肉鬆．新東陽 肉鬆．桂格 肉鬆．維豐肉鬆．海苔素肉鬆．健康肉鬆．原味 肉鬆 禮盒．海苔肉鬆．素肉鬆
火星古湖泊再現微生物存活跡象 曾有生命存活環境？【北京新浪網】
三星Note 8設計圖曝光 雙攝像頭+正面隱藏式指紋【北京新浪網】
卡巴斯基向歐盟投訴微軟 稱Win 10禁用其殺毒軟體【北京新浪網】
老Macbook擴展性真不賴 拆機升級偽指南【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》