英航網路癱瘓的確不是黑客所為 只因工程師拔錯電源北京新浪網 (2017-06-06 21:45)
新浪科技訊 日期:6月6日晚間消息，英國航空公司(British Airways)今日證實，上月底發生的大規模網路癱瘓事件是人為錯誤所致。
上月底，英國航空公司的計算機網路出現嚴重故障，導致上千個航班被取消，約7.5萬名乘客受到影響。英國航空當時表示，這起事故是電力故障所致，而不是遭遇黑客攻擊，但具體的原因仍在調查中。
今日，英國航空母公司國際航空集團(IAG)CEO威利·沃爾什(Willie Walsh)向記者證實，這是一起人為事件。沃爾什稱，當時位於倫敦希思羅機場(Heathrow)附近的一個數據中心的電源被一名工程師錯誤地拔掉。
沃爾什稱，這名工程師當時被授權到現場，但並未「做他應該做的事情」。對此，IAG發言人也給予了證實。
這起事件不禁讓我們思考一些問題：僅僅一名工程師如何導致如此大規模的網路故障？為什麼英國航空公司的備份系統也失效了？
英國總工會之前認為，該故障與英國航空公司去年的IT裁員及將部分IT業務外包給塔塔諮詢服務公司有關，但英國航空公司給予了否認。
據預計，該事故最多將給英國航空公司帶來1億歐元(約合1.12億美元)的損失。(李明)
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