6月6日，「2017創響中國巡迴接力北京站」活動在海淀正式啟動。在接下來10天的時間內，「2017創響中國巡迴接力北京站」將以「1+5+N」的模式，著力展現以海淀雙創示範基地為核心的北京雙創成果，凸顯海淀雙創示範基地正在踐行的大中小微企業共同參與雙創的新路徑，以及海淀雙創基地與全國科技創新中心核心區建設相融合的新階段，充分發揮北京雙創的示範引領作用，掀起全國創新創業新的浪潮！

此次活動由國家發改委、中國科協、北京市人民政府主辦，北京市發改委、海淀區人民政府承辦。中國科協黨組成員宋軍，國家發改委高新技術司副巡視員沈竹林，北京市副秘書長劉印春，海淀區委書記崔述強，海淀區區長於軍，中關村管委會副主任侯雲等有關領導出席了活動。

「2017創響中國北京站」活動以「產業雙創」為主題，著力展現以海淀為核心的北京雙創活動成果。海淀是全國創新創業資源最為密集的地區，在2016年成功入選國家首批雙創示範基地之後，又適逢中關村科學城這一國家戰略在海淀全域實施的歷史機遇，海淀深入整合豐富的大企業、創業孵化機構、高校和科研院所以及產業技術等優勢資源，發揮創新創業在推動產業升級和新動能培育中的作用，始終把促進科技成果轉化與構建「高精尖」經濟結構相結合，把推動創新創業與打造產業生態體系相結合，努力構建海淀「大眾創業 萬眾創新」與中關村科學城建設的雙引擎，使全國雙創示範基地建設與全國科技創新中心核心區建設相互融合，相互促進，共同發展。2016年海淀「大眾創業 萬眾創新」成就顯著，全年新註冊企業約3.3萬家，平均每個工作日誕生130餘家，其中90%以上的是民營企業，1.9萬余家屬於科技、文創企業。與此同時，中關村科學城建設4項任務、33個項目陸續啟動，網路安全領域國家實驗室、百度獲深度學習技術及應用國家工程實驗室等國家重大科技計劃重大項目紛紛落地海淀，北京石墨烯產業創新中心、中科大北京研究院、大數據分析與應用技術國家工程實驗室、北京腦科學與智能技術研究院、中關村前沿技術研究院、北京精準醫療與健康研究院等一批重大科技創新平台持續推進，百度「面部支付」、曠視科技「刷臉支付」技術等一批前沿、核心技術取得突破，小米、百度、普天、博康智能、網智天元、千方科技和航天信息、匡恩網路、百分點等企業已經構建成海淀高精尖產業的自主創新集群。雙創平台建設實現新突破，以英特爾、微軟、畢馬威等為代表的跨國巨頭，航天科工、大唐電信等央企國企力量，聯想、BAT等行業骨幹企業紛紛搭建開放創新平台，使大企業為代表的產業力量正在成為海淀雙創新勢力。海淀已經形成創新驅動發展的新格局和高精尖經濟結構，成為全國創新創業氛圍最濃、創新創業要素最完備、創業者和創投機構高度聚集區，成為全國最具活力的雙創高地，以及向全球展示中國雙創風采的重要窗口。

啟動儀式上，海淀區人民政府黨組成員、副區長李長萍發佈海淀雙創示範基地建設成果和海淀雙創示範基地國家重點支持項目，溢思實創全球協同創新中心、中關村京港澳青年創新創業中心、北京星雲環影智能影像創新中心、北京正業智能製造研發中心簽約入駐海淀雙創示範基地。

活動上，中關村創業大街產業雙創基金和中關村（海淀）聯合創新基金正式發佈。中關村創業大街產業雙創基金是中關村創業大街旗下的專業風險投資基金。核心業務定位於以「智能+」為主的高科技行業初創期和成長期企業投資，目前資本5億。依託於中關村創業大街、北京大學校友會、京北金融、東升科技園等合作方的優質資源，以資本助推產業鏈與創新鏈的資源整合。

中關村（海淀）聯合創新基金暨盛景全球創新大獎基金由中關村管委會、海淀區人民政府、盛景嘉成和中關村有關企業共同發起設立，計劃將國際創新能力與中國的資本能力、產業能力、市場能力和服務能力進行集成配置和有效組織，加速創新生態國際接軌。

「2017創響中國巡迴接力北京站」啟動后，將開展一個標誌性活動、五類對接活動、多場特色活動（1+5+N），著重凸顯大企業開放創新的發展新路徑，持續營造大中小微企業共同參與的雙創氛圍，釋放多元主體雙創潛能，引領產業雙創發展方向，進一步推動雙創工作在全國範圍內取得實效。

啟動儀式后，中關村創業大街主辦的2017創響中國北京站「一個標誌性活動」——全球創新峰會2017之產業雙創高峰論壇正式舉辦，諾貝爾經濟學獎得主托馬斯-薩金特與中國企業代表——聯想控股股份有限公司董事長柳傳志、中國航天科工集團董事長高紅衛、中國鋼研科技集團公司董事長才讓分別發表主題演講，英特爾中國戰略合作與創新業務部總經理、英特爾創新加速器中國區負責人李德勝和三一集團副總經理陸犇參與了產業雙創高端對話。