王光輝11日為曾陶鎔頒獎中央社 (2017-06-06 21:50)
職棒中信兄弟隊6日宣布，11日在新莊主場的比賽，請到傳奇球星「萬人迷」王光輝到場，為5月MVP曾陶鎔頒獎。（中信兄弟提供）中央社記者林宏翰傳真 106年6月6日
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