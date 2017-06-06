（中央社記者林宏翰台北6日電）職棒中信兄弟隊今天宣布11日在新莊主場的比賽，請到傳奇球星「萬人迷」王光輝到場，為5月MVP曾陶鎔頒獎。



53歲的王光輝是現任國訓隊總教練，他的兒子王威晨效力中信兄弟隊，今年還沒有在一軍出賽。王光輝上一次應邀出席兄弟球團活動是在2015年的「向傳奇致敬」活動。



王光輝是一代象三連霸的班底，不動第4棒，退役之後也曾擔任兄弟象總教練。



中信兄弟本週在新莊舉行「向未來致敬」主題活動，請到王光輝這名隊史球星，為球隊的未來之星曾陶鎔頒獎。



內野手曾陶鎔職棒第3年，本季從二線竄出頭，5月出賽18場，敲出8支全壘打，打擊率0.383、上壘率0.479、長打率0.817，拿下聯盟5月打擊MVP。



這座MVP是曾陶鎔職業生涯第一座全聯盟水準的個人獎。今天賽前，他本季已經拿下2次單場MVP。1060606