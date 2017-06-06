日期:2017年06月06日，福彩雙色球第17065期開獎，以下是詳細開獎流程：

21：15 雙色球搖獎開始

21：18 獎號全部產生，本期獎號：紅球02 05 08 10 12 21；藍球07。

21：30 當期紅球號碼大小比為1：5，三區比為4：2：0，奇偶比為2：4。紅球開出2枚重號02和10；1組同尾號02和12；斜連號21；隔碼12。藍球開出遺漏12期的奇數07。

當晚其他玩法開獎號碼為：

福彩3D第17150期最新開獎號碼：1，1，3（查看詳情）

排列三第17150期最新開獎號碼：5，2，9（查看詳情）

排列五第17150期最新開獎號碼：5，2，9，3，0（查看詳情）