日期:6月6日消息。今年的美國公開賽在史蒂夫-史翠克（Steve Stricker）的家鄉威斯康星州舉行。50歲老將本想申請一張外卡，但被USGA無情拒絕。不過老戰士不會死，周一在孟斐斯舉行的地區資格賽，史翠克一舉奪冠，名正言順打回老家！【2017美國公開賽最新名單】

一日連戰36洞的比賽，史翠克共抓了12隻鳥，只吞了兩個柏忌，總成績是低於標準桿10桿。史翠克之所以選擇孟斐斯，是因為這裏本周還將舉行美巡聖裘德精英賽。本場資格賽，104名參賽球員只產生9個美國公開賽參賽名額。史翠克力壓安德烈斯-羅梅羅、特洛伊-梅里特、哈里斯-英格利希等五人，勇奪冠軍。【10場資格賽完全賽果】

「今天是個好日子，對我來說非常有意義。我想爭取美國公開賽的參賽資格有一段時間了。現在通過自己的努力實現了，感覺舒了一口氣。通過資格賽獲得參賽名額是我更喜歡的方式。我很高興自己做到了！」10與將以美國隊隊長身份出戰總統杯的史翠克說。

在離開高爾夫球場后，史翠克和他的球童找了家餐吧，吃比薩喝啤酒慶祝。

今年將是史翠克職業生涯第20次參加美國公開賽，也是自從2014年以來的首次。他之前的最好成績是1998年和1999年的第5名。

算是奇怪的先兆吧，今年美國公開賽官方賽事手冊的最後一頁，有一段史翠克的文字：

「6月15日星期四，我最想聽到的聲音是發令員說：『現在在發球台的是來自威斯康星州麥迪遜的史蒂夫-史翠克。』」

在獲得參賽資格后，史翠克被問到賽事手冊里的歡迎詞，他笑著說：「那不是應驗了嗎？我幾乎就想打電話給他們，告訴他們拿掉了。」

似乎是為了「公關」，USGA執行總監邁克-戴維斯在星期一晚上發聲明，向這位威斯康星老將表示祝賀：

「威斯康星本地居民史蒂夫-史翠克獲得今年艾林山美國公開賽的參賽資格，是非常特別的一件事。」戴維斯說，「他將給美國公開賽的首次威斯康星州之行帶來巨大的活力，而且他也將成為最受當地球迷們歡迎的球員。史翠克在孟斐斯的資格賽上展現了自己的高爾夫技能和競爭精神。我們向他表示祝賀。」

相關閱讀：拉夫三世父子同日落選資格賽 無緣美國公開賽

金誠張華創無緣美國公開賽 潘政琮躋身正賽

球員退出美國公開賽資格賽 只因航空公司弄丟球包

（Colleen）