日職／羅德隊貧打又輸 伊東勤：「又打不到了」NOWnews今日新聞 (2017-06-06 21:24)
日職交流戰羅德隊出戰中日龍，中日隊先發投手又吉克樹9局以3:0完封羅德，他只被敲出4支零星安打，讓羅德隊再次打線「卡彈」，石川步主投8局失3分，再次吞下本季第6敗。
比賽後總教練伊東勤表示：「又打不到了，今天推左打比較多，但都沒有發揮效果，不管是直球還是變化球都抓不到節奏。」
羅德隊洋將Roel Santos單場4打數2安打，展現他的速度與特殊打跑戰術，但伊東仍不滿，「感覺他還是沒有打到球心。」
羅德隊明天將再次出戰中日隊，台灣左投陳冠宇先發。
阪神虎隊與歐力士隊的「關西對決」，阪神全場11安打11分，終場以11:4大勝歐力士，鳥谷敬敲出3分彈，交流戰305轟也是日職排名第一。
軟銀出戰養樂多，柳田悠歧10局下敲出再見安打，也助球隊以2:1贏球，養樂多苦吞6連敗。
廣島隊以4:3逆轉擊敗火腿隊，橫濱DeNA以9:1擊敗樂天金鷹。
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