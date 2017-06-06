日期:6月6日消息。在星期一的美國公開賽地區資格賽上，拉夫三世父子都沒成功獲得參賽名額。【2017美國公開賽最新名單】

戴維斯-拉夫三世的兒子「拉夫四世」德魯-拉夫（Dru Love）最近剛剛轉為職業球員，他在喬治亞州鷹嶺高爾夫俱樂部（Hawks Ridge Golf Club）的最後一洞射鷹，但仍差一桿與威巡賽「58桿」先生史蒂芬-耶格（Stephan Jaeger）和亞歷克斯-斯邁利（Alex Smalley）進入加洞賽爭奪參賽名額。

德魯首輪的成績是67桿，次輪的成績是71桿。

而拉夫三世（Davis Love III）本人也沒能通過資格賽，他在強手雲集的俄亥俄州哥倫布參加資格賽，首輪在溪畔高爾夫鄉村俱樂部（Brookside Golf and Country Club）打出71桿。他在湖區鄉村俱樂部（Lakes Country Club）只打出73桿，總成績平標準桿，與晉級線相差8桿。該賽區排名前14位的球員才能獲得美國公開賽的參賽名額。

拉夫三世曾在1996年美國公開賽1桿之差不敵史蒂夫-瓊斯，獲得並列亞軍，並曾五次入圍前十名。不過他上一次出戰年度第二場大滿貫，還要追溯到2012年。

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（Colleen）