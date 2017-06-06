日期:6月6日消息，世界羽聯超級系列賽印尼公開賽將於6月12日-18日在印尼雅加達舉行。世界排名第一的馬來西亞名將李宗偉如果能成功衛冕拿下該項賽事第七冠，就將成為奪得印尼公開賽男單冠軍最多的球員。

本屆印尼公開賽的場地進行了更換，來到了雅加達會展中心。馬來西亞名將李宗偉位列賽會頭號種子，首輪迎戰印尼人蘇吉亞托，隨後與喬斌和另一位印尼選手安東尼-金丁之間的勝者交手。大馬一哥順利過關幾無懸念。隨後的1/4決賽，李宗偉將極有可能與8號種子諶龍交鋒，這對李宗偉來講是一場硬仗。

「澳大利亞公開賽將是李宗偉參加的世錦賽前的最後一站賽事，之後我們會用五周的時間全力備戰世錦賽。集訓期間最重要的就是避免傷病並保持出色的狀態。」李宗偉的教練葉誠萬如是說道。

印尼公開賽自1982年舉辦首屆賽事以來，已經有35年的歷史，印尼本土名將阿迪（1990-1992、1994-1995、1997）、陶菲克（1999-2000、2002-2004、2006年）以及李宗偉（2007年、2009-2011年、2013-2016年）均獲得6次冠軍，並列成為在印尼賽奪冠次數最多的球員。本次比賽，李宗偉能否第七次稱王，值得期待！

葉誠萬表示：「如果李宗偉能奪得本次比賽冠軍，就將創造新的紀錄，這讓他的印尼賽之行更有動力，同時也給他帶來信心。我期待他的表現。」

（空山鳥語）