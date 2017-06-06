isCar! Hyundai從 2017 年剛開始就展現出積極搶佔版圖的野心！繼上半年發表兩款重量級新車 Super Elantra 與 Tucson 1.6T 後，總代理南陽實業也於今日（6/6）在國內發表 Hyundai 當家節能代表 Ioniq，具備時尚造型、高安全性以及歐化駕馭樂趣等顛覆傳統 Hybrid 車的特質，並以百萬有找的售價強勢挑戰 Hybrid 霸主 Toyota Prius 的地位！

售價與規格：

Ioniq 的外觀承襲了 Hyundai 近年來廣泛使用的流體雕塑 2.0 設計語彙，時尚動感的身形呈現出與對手截然不同的歐系風味，還贏得德國紅點、美國GOOD DESIGN設計大獎肯定。且流線車體造型不僅有美觀功能而已，搭配車頭可調節進氣量的智慧可變進氣柵欄系統，讓 Ioniq 創造出同級最低 0.24Cd 風阻係數，對於節能表現也有幫助。

內裝佈局採用駕駛導向的HMI人因工程設計，以7吋全彩數位儀錶板以及智慧手機無線充電系統等配備塑造出科技感，原廠對細節質感的要求也不會造成塑料感過重的感受。其7吋全彩數位儀錶板能在 Eco 以及 Sport 兩種不同模式下展現不同主題，為一大亮點。

Ioniq 的Hybrid 動力系統是由Atkinson 循環的 1.6L GDi缸內直噴引擎，與電動馬達所組合而成，具備 141ps 的最大綜效馬力，變速箱還是同級 Hybrid 車款罕見的 6 速 DCT 配置，搭配搭配前麥花臣、後多連桿的高剛性底盤設定，原廠宣稱本車擁有相當熱血的駕馭樂趣，至於實際表現如何，就看近期 isCar 帶來的試駕報導！

另外本車在安全性上也多所著墨，有多達 53.5% 的車體是採用 AHSS 先進高剛性鋼材打造而成，比同級對手多了三倍。此外還有 7 具 SRS 輔助氣囊、SCC 主動智慧巡航系統、AEB 自動緊急煞車輔助系統、LKAS 車道偏離輔助系統、LDWS 車道偏離警示系統、ESP 電子車身動態穩定系統 / VSM 整合式車身動態管理系統(附自動轉向修正)及 HAC 上坡起步輔助系統等豐富主、被動安全配備，經 IIHS、NCAP 等單位測試後奪下 TOP SAFTY PICK+ 以及五顆星最高榮譽。

至於本車在國內上市後，將成為目前市場上繼 Prius C 後第二款百萬內的進口 Hybrid，能不能憑藉著高安全性以及教育樂趣等特質，繼續在台灣上演歐洲市場銷量擊敗 Prius 的好戲呢？