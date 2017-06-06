日期:6月4日消息 法網女單1/8決賽一場本土德比戰中，加西亞以6-2/6-4完勝科內，生涯首進大滿貫女單八強。賽后，兩人握手還親切貼面，十分暖心。

賽后發佈會上，科內談到了這個貼面禮，「這是我生涯中最冷漠的一次貼面禮，但也是貼面禮，已經是好的信號，我也確實很驚訝，我沒意料到她會想和我貼面。我喜歡這個貼面禮。我的意思是，在這個時候以這樣的方式結束挺不錯的，我不喜歡只有握手，好像很冷淡，我不是這樣的人，我是很友好的人，我不喜歡衝突，所以我祝她好運。」

對於這個友好的握手，加西亞也回應道，「我不知道，我只是很高興，就這樣做了。我的意思是，每個人都希望這是一場很冷漠的比賽—我敢肯定每個人都想看看這場比賽會發生什麼。每個人都很驚訝，（他們覺得）也許這會是一場戰鬥或者其他什麼。但是，我只想表現得像職業選手，我打網球因為我喜歡，我不想和任何人發生矛盾。」

加西亞和科內曾是法國聯合會杯的戰友，今年兩人的關係出現了嫌隙。在贏得第三輪比賽后，科內在發佈會上談到了她和加西亞的關係，「我們一直是保持著友好的關係，但僅此而已。我們並沒有經常在一起玩耍。我想我們的關係並不非常好。我認為她對我們耿耿於懷，所以她並不準備（和我們）講話。」

加西亞也回應了此事，當被問道是否會和科內促膝長談時，法國姑娘回答道，「不，之前沒有，將來可能也不會有。我收到了一條簡訊，但（她）沒有找藉口，她說她仍然堅持那條推特的意思，所以我覺得這件事沒有什麼意義了。」

除了和科內關係緊張，加西亞和前雙打搭檔梅拉德諾維奇的關係好像也降至了冰點。

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