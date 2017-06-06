從差點被取消到最終封神 《GTA》起源背後的秘密北京新浪網 (2017-06-06 21:11)
無論是談論到開放世界遊戲還是僅僅提及到遊戲這個類別，《GTA》系列都是話題中繞不開的重點，其內容和形式為遊戲產業開創了無數的先河，而你知道這樣一款遊戲曾經竟然一度接近取消嗎？IGN帶來了《GTA》系列起源背後的故事，來看看究竟是什麼成就了這款遊戲如今的大名。中文字幕由遊民星空字幕組提供。
《GTA》起源背後的秘密：
手機用戶點此查看
《GTA》系列的締造者Rockstar，也就是玩家們口中的R星，他們的前身DMA也是從一些小遊戲開始做起，而他們在成長的路上也受到了其他遊戲的啟發和幫助。而正是在不斷摸索的過程中，他們發現了，相比起正義的英雄形象，玩家們可能會更喜歡在遊戲中扮演罪犯，而他們遊戲中的自由度，以及在《GTA3》中第一次引入全3D的遊戲畫面，也將玩家們在遊戲中體驗到的樂趣發揮到了極致。
雖然遊戲引起了各方面的爭議，但毫無疑問這個遊戲系列在某種程度上為整個產業帶來了一次革命，在《GTA3》之後，越來越多的遊戲開始嘗試開放世界遊戲類型，玩家們也能夠在各種不同的背景設定和世界里體驗不一樣的遊戲人生。
大家第一次接觸到《GTA》是在什麼時候呢？當時又有什麼樣的感受呢？在評論區里談談自己的經歷，和大家一起分享吧。
高清視頻畫面：
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
廣達香肉鬆．新東陽 海苔 肉鬆．蔥花 肉鬆．芝麻肉鬆鳳凰捲．肉鬆 台畜．自然豬 肉鬆．海苔 素食 肉鬆．金龍肉鬆．海苔 肉鬆．台畜 原味 肉鬆．肉鬆 禮盒．得意的一天 寶寶肉鬆．元進莊 肉鬆 200g．寶寶肉鬆．新東陽 無糖 肉鬆．新東陽 肉鬆 海苔．芝麻海苔 肉鬆．牛肉鬆．肉鬆．台畜肉鬆．肉鬆 蛋捲．海苔芝麻素肉鬆．新東陽 肉鬆．桂格 肉鬆．維豐肉鬆．海苔素肉鬆．健康肉鬆．原味 肉鬆 禮盒．海苔肉鬆．素肉鬆
- 【CALTAN】雙扣式率性斜背包(波浪紋淺咖)
- 900W開關式直流電源供應器 TPS-6015 (1-60V/0-15A)
- 【可蘭霓Clany】超值組合 爆乳集中高脅性感美波BCD內衣(2
- 【B.T ROSE】優質公事2WAY包(優質真皮系列)
- TORY BURCH Britten 鏤空LOGO牛皮斜背包(Mini/黑色)
- CK 經典時尚簡約米蘭編織不鏽鋼手錶 - 黑色/34mm
- 【AS】波迪爾2.6尺鞋櫃
- YUNEEC Q500 ST10+ 個人地面站(只有發射機/插座)
- 華碩 2.5升超迷你電競桌機-GR8 II-770NZHE
- ELYSEE Classic Sithon 復古放大紳士機械腕錶-金色/42mm
火星古湖泊再現微生物存活跡象 曾有生命存活環境？【北京新浪網】
三星Note 8設計圖曝光 雙攝像頭+正面隱藏式指紋【北京新浪網】
卡巴斯基向歐盟投訴微軟 稱Win 10禁用其殺毒軟體【北京新浪網】
老Macbook擴展性真不賴 拆機升級偽指南【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》