無論是談論到開放世界遊戲還是僅僅提及到遊戲這個類別，《GTA》系列都是話題中繞不開的重點，其內容和形式為遊戲產業開創了無數的先河，而你知道這樣一款遊戲曾經竟然一度接近取消嗎？IGN帶來了《GTA》系列起源背後的故事，來看看究竟是什麼成就了這款遊戲如今的大名。中文字幕由遊民星空字幕組提供。

《GTA》起源背後的秘密：



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《GTA》系列的締造者Rockstar，也就是玩家們口中的R星，他們的前身DMA也是從一些小遊戲開始做起，而他們在成長的路上也受到了其他遊戲的啟發和幫助。而正是在不斷摸索的過程中，他們發現了，相比起正義的英雄形象，玩家們可能會更喜歡在遊戲中扮演罪犯，而他們遊戲中的自由度，以及在《GTA3》中第一次引入全3D的遊戲畫面，也將玩家們在遊戲中體驗到的樂趣發揮到了極致。

雖然遊戲引起了各方面的爭議，但毫無疑問這個遊戲系列在某種程度上為整個產業帶來了一次革命，在《GTA3》之後，越來越多的遊戲開始嘗試開放世界遊戲類型，玩家們也能夠在各種不同的背景設定和世界里體驗不一樣的遊戲人生。

大家第一次接觸到《GTA》是在什麼時候呢？當時又有什麼樣的感受呢？在評論區里談談自己的經歷，和大家一起分享吧。

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