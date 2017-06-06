新浪科技訊 日期:6月6日晚間消息，殺毒軟體巨頭卡巴斯基(Kaspersky Lab)日前向歐盟和德國反壟斷機構「聯邦卡特爾局」(GFCO)投訴微軟，稱Windows 10禁用其殺毒軟體。

去年11月，卡巴斯基針對此事已經向俄羅斯聯邦反壟斷局(FAS)進行投訴，稱微軟利用其Windwos主導地位來推廣自家殺毒軟體Windows Defender。隨後，微軟也對Windwos進行了調整，但顯然還沒有讓卡巴斯基感到滿意。

卡巴斯基聯合創始人尤因·卡巴斯基(Eugene Kaspersky)稱：「微軟利用其在計算機操作系統市場的主導地位，以犧牲消費者的選擇空間為代價，大肆推廣自家的低質量安全軟體Windows Defende。」

卡巴斯基稱，對於Windows 10，微軟給出的兼容時間窗口從2個月縮短至6天。因此，在升級到Windows 10后，許多用戶都發現，他們的卡巴斯基軟體無法正常工作，因此自動轉向了Windows Defender。

最近幾年，微軟一直在強化自家殺毒軟體Windows Defender。推出Windows 10之後，微軟還將Windows Defender內置到系統中，並默認啟用。微軟稱，此舉旨在更好地保護用戶。而卡巴斯基等第三方殺毒軟體廠商認為，這是一種不公平競爭行為。

卡巴斯基今日在官方博客中稱：「我們希望微軟停止誤導我們的用戶，我們希望所有的安全解決方案都能平等地運行在Windows平台上。」

而微軟認為，其行為符合公平競爭法規。微軟發言人在一份聲明中稱：「微軟的主要目的是讓用戶得到保護。我們相信，Windows 10的安全功能遵守了公平競爭法規。我們將積極回答監管部門的任何疑問。」(李明)