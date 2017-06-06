在月初連日大雨的情況下，中信兄弟今天在洲際棒球場和統一獅進行本月的首場比賽，雙方前5局互有往來，不過兄弟在5局下靠著曾陶鎔的滿貫砲，一口氣打下5分大局，目前以6：2暫時領先。

布魯斯近來開始蓄起了鬍，而說也奇怪，他的投球手感似乎也真的逐漸就找了回來，已經連續2場繳出優質先發的演出，而此役前2局他也延續好表現，連續讓兄弟打者擊出滾地球出局。

不過黃衫軍畢竟是團隊打擊火力最兇猛的球隊，3局下，王勝偉安打上壘後，成功盜上二壘，接著張正偉適時敲安，送回球隊的第1分。

至於中信先伍鐸，今天前3局讓對手9上9下，不過在4局上一開始就被陳傑憲敲安，接著林志祥擊成滾地球，護送跑者上二壘，雖然伍鐸接下來讓蘇智傑打成內野滾地球，但游擊手王勝偉卻發生失誤，讓跑者連跑2個壘包回來得分，雙方又站成平手。

獅隊的攻勢還沒結束，4棒的高國慶雖然被三振，但是捕手黃鈞聲卻未確實接捕形成不死三振，雖然仍然刺殺了打者，但壘上的蘇智傑卻藉機直闖本壘，搶下第2分、幫助統一取得1分領先。

不過兄弟在5局下，「九一連線」又再次發威，接連上壘形成一、三壘有人，接著陳子豪擊出滾地球，雖然遭到刺殺，但卻也打回1分，將比數給追平。

而在被彭政閔敲安後，獅隊教練團也決定將布魯斯給換下場，派出江辰晏上來後援，不過他卻沒能完成任務，先是保送了蔣智賢，接著被曾陶鎔敲出生涯首發滿貫砲，讓兄弟一下子取得4分的領先，5局打完取得6：2的領先。