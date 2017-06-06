嚴重蝕損 龍潭大池觀光吊橋拆除重建客家電視台 (2017-06-06 00:00)
【羅安達 桃園龍潭】
桃園市著名景點龍潭大池，已有32年歷史，因為橋體鋼索嚴重蝕損，經評估後已無法修復，桃園市長鄭文燦表示，近期將拆除重建，加上湖景改造與水質淨化等工程，新的龍潭吊橋，預計明年底前完工。
在客庄12大節慶，龍潭龍舟賽結束後，龍潭大池觀光吊橋將封橋拆除，這座有32年歷史的吊橋，因為橋體鋼索與木棧道，都嚴重蝕損，市府觀旅局規畫重建，地方人士希望，未來吊橋重建之後，可以繼續呈現在地客家的樣貌。
龍潭區公所專員 徐榮俊：「這，未來這個型式，不管用新式的，還是用原本(樣貌)的吊橋，希望說可以傳揚我們這客家精神的部分，可以在這吊橋裡面來呈現。」
桃園市長鄭文燦表示，6月底開始，將展開為期2年的變身改造計畫，除了重建吊橋之外，還要將龍潭大池打造成桃園最大的觀光亮點，為龍潭重新定位，新的觀光水岸遊憩空間。
桃園市市長 鄭文燦：「這個龍舟賽結束後，這個龍潭大池(吊橋)，即將要拆除重建，今年拆除明年重建，能夠讓龍潭的大池水更乾淨，風景更好，那將來成為龍潭這個，大家都非常喜歡的地標。」
桃園市觀旅局表示，改建總經費3億元，工程包括龍潭吊橋拆除、河岸景觀改造、水質淨化等，同時增加水上劇場、河岸主題餐廳，遊客服務中心等設計，要讓龍潭大池展現全新的在地風貌。
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