【曾宏智 高雄美濃】

民國58年，高雄美濃「第一戲院」開幕，到戲院看電影成為許多美濃人共同的記憶，歷經停業以及拍賣，還好高雄市客委會和所有權人，達成保留下來的共識，也計畫向客委會提修復計畫，希望有機會結合周邊特色景點，擴大整體觀光效益。

美濃的第一戲院已停業許久，但是470坪的寬敞空間，還是能讓人感受到當年美濃人相約看電影的熱鬧氣氛，而為了讓家鄉的記憶延續下去，戲院所有人陳英嬌和高雄市客委會，達成了10年無償使用的共識。

戲院所有人 陳英嬌：「10年無償是他們(高市客委會)，希望說無償，他們才能夠發揮，因為你如果說要錢的話，他們就比較不好，怕做不起來，我說好吧！我跟股東講了以後，還好啦！家很有心，都是美濃人。」

去年有糕餅業者，透過高雄市客委會的「留美計畫」，在永安路上設點營運，為老街注入生命力。主委古秀妃表示老戲院要發展，除了修護之外，還可以結合周邊特色店家、美濃文創中心、圖書館等，以點線面連結的方式，擴大整體觀光區域。

高雄市客委會主委 古秀妃：「希望從美濃的老庄頭永安街這邊，私人的、公部門的，一個點一個點整理好之後，整個面要擴大。」

客委會主委 李永得：「它整理好之後，相信有相當的能量，會帶動美濃的環境改善，包括觀光的發展，最重要的是文化內涵會豐富起來，只要可以達到這些目的，我們客家委員會當然盡量來支持。」

李永得表示，第一戲院是許多美濃人共同的生活記憶，修護後有機會替地方帶來觀光發展，目前高雄市客委會會做更詳細的評估，期望讓更多人看到老戲院的新生命。