【潘成旺 屏東】

於1973年由鍾壬壽先生編寫的「六堆客家鄉土誌」，詳細記述了六堆客家的大小事，被奉為認識六堆客家的工具書，但由於編寫年代已久，客委會便委請高師大團隊，整合南部客家研究社群，新編「六堆客家鄉土誌」，希望透過學術研究，來定義現代的六堆客家。

高師大客研所所長 吳中杰：「我負責的第二章還是，以文獻與田野來證明。」

客委會新編「六堆客家鄉土誌」，參與編寫的團隊，預計在2年之內要完成研究與寫作，讓鄉親透過新編的六堆客家鄉土誌，更了解六堆歷史。

客委會主委 李永得：「過去可能還沒研究出來的，或是資料較不齊全的，全部給它修訂，希望編出一部較完整，以及較現代化正確的六堆風土誌，也藉這個六堆風土誌，將六堆地區的客家人，有一個了解自己的歷史，有一個認同，也藉這本書這個風土誌，來傳承六堆的精神。」

新編六堆客家鄉土誌，重點在於重構六堆研究，分別從歷史、族群、語言、宗教禮俗等8大篇章出發，希望從多個面向切入，將六堆客家進行有系統的整理。

計畫主持人 徐正光：「過去在台灣所做的集體計畫，並不是很成功，我覺得這次參加的學者專家，他們的水準都非常的整齊，所以可以做這樣的一個事情。」

客委會表示新編「六堆客家鄉土誌」，是推動國家級客家在地知識，與人文大型研究調查計畫的第一步，未來也將持續在台灣各個客家區域推動基礎調查，厚植客家研究的學術能量。