（中央社記者林宏翰台北6日電）日本職棒東京巨人隊外野手陽岱鋼傷後復出，本季首次一軍出賽，敲安打貢獻2分打點，一度帶來球隊領先，不過牛棚沒有守住，巨人5比8不敵西武，11連敗平隊史紀錄。



巨人隊近況不佳，開季受傷的陽岱鋼今天首次復出，帶來止敗利多，他今天擔任先發1棒、中外野手，5打數1安打。



陽岱鋼首打席吞三振，3局上第2次打擊時，在二、三壘有人的局面建功，安打送回2人，使巨人隊首開紀錄，取得2比0領先。



陽岱鋼後3次打擊，分別是三振、飛球、滾地出局，而巨人打線雖然攻下5分，但是比賽後半段失去領先優勢。先發投手菅野智之6局被追平，牛棚投手櫻井俊貴、西村健太朗共同4次保送，奉送對手領先分。



終場西武隊以8比5擊敗巨人隊。巨人隊吞下11連敗，追平1975年的隊史最長連敗紀錄。1060606