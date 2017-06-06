陽岱鋼首安2打點 巨人11連敗平紀錄中央社 (2017-06-06 20:42)
（中央社記者林宏翰台北6日電）日本職棒東京巨人隊外野手陽岱鋼傷後復出，本季首次一軍出賽，敲安打貢獻2分打點，一度帶來球隊領先，不過牛棚沒有守住，巨人5比8不敵西武，11連敗平隊史紀錄。
巨人隊近況不佳，開季受傷的陽岱鋼今天首次復出，帶來止敗利多，他今天擔任先發1棒、中外野手，5打數1安打。
陽岱鋼首打席吞三振，3局上第2次打擊時，在二、三壘有人的局面建功，安打送回2人，使巨人隊首開紀錄，取得2比0領先。
陽岱鋼後3次打擊，分別是三振、飛球、滾地出局，而巨人打線雖然攻下5分，但是比賽後半段失去領先優勢。先發投手菅野智之6局被追平，牛棚投手櫻井俊貴、西村健太朗共同4次保送，奉送對手領先分。
終場西武隊以8比5擊敗巨人隊。巨人隊吞下11連敗，追平1975年的隊史最長連敗紀錄。1060606
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
傳承滴雞精．甕仔滴雞精．滴雞精．滴雞精 老協珍．純煉滴雞精．原味 滴雞精．滴雞精 金牌大師．蔡記 滴雞精．幸福滴雞精．郭老師 滴雞精．滴雞精 一盒．香菇 滴雞精．金牌 滴雞精．華陀 滴雞精．娘家滴雞精 10 入．寶島 滴雞精．永豐餘 滴雞精．林醫師的滴雞精．滴雞精 郭老師．格格滴雞精．勤億 滴雞精 禮盒．大師 滴雞精．滴雞精 土雞．金牌大師 滴雞精．寶貝媽 滴雞精．香草園 滴雞精．原淬滴雞精．美人滴雞精．原淬 滴雞精．放山滴雞精
- PRADA Saffiano Lux三角LOGO防刮牛皮三層拉鍊手提/斜背貝殼
- 象印 3公升 SuperVE真空省電微電腦電動熱水瓶(CV-TWF30)
- ATUNAS 歐都納 GORE-TEX 女款防水外套 A3-G1516W 檸檬黃/深
- CITIZEN Eco-Drive 羅馬新世界航道環行三眼計時錶-白面/43m
- GEORGE-經典素面閃料彈性真皮平底莫卡辛鞋-拿鐵色
- Jarrow賈羅公式 超濾乳清蛋白粉-香草口味(12包/盒)
- 特大A-8尺A字梯
- 林內RH-8127隱藏式電熱排油煙機80CM
- HAPPYHOME 泰豐2.62尺中抽書櫃UZ6-261-10
- 【hilltop山頂鳥】男款吸濕排汗抗UV天絲棉長袖襯衫(S05M58
馬刺曾經用一句話震撼整個北美體育史【北京新浪網】
庫里KD已不把詹姆斯當對手 騎士難道1個能打的都沒有【北京新浪網】
歷史最強隊？賭城莊家看好勇士擊敗72勝公牛【北京新浪網】
法網穆雷完勝新星連續4年進八強 將戰錦織圭【北京新浪網】
總冠軍是誰的?看完這個騎士勇士球迷都怒了【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》