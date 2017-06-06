中新網北京6月6日電 （記者 王婧）6月10日晚7點，由盛力世家和TopRank攜手打造的拳力聯盟將迎來今年首場拳力巔峰之戰，兩條WBO大中華金腰帶爭奪戰作為主賽壓軸。

爭奪WBO輕重量級大中華金腰帶的選手是「天山德比」買買提江·努爾買買提和吾扎提·努爾郎。從過往的表現來看，兩位拳手均繼承了新疆拳擊攻擊力強勁、擅長拼打的特點。可以預見，一場對攻大戰不可避免。

另一場122磅量級的金腰帶爭奪戰將在劉中和陳森之間進行。與「天山德比」的硬碰硬不同，劉中和陳森都以技術見長，追求對場面的控制。相對而言，劉中的直拳更具穿透力，而陳森的腳步更加靈活，兩人可謂棋逢對手，兩人勢必為了金腰帶的榮譽而奮力一戰。

根據賽程，拳力聯盟培養出來的徐雀和劉永才將分別參加兩場中外對戰，對手是印尼好手瓦多薩布和安吉安科塔。據悉，兩位中國選手今年3月在拉斯維加斯特訓，經歷了2個月的高強度針對性訓練。此次比賽是二人的「彙報演出」。

除了上述四場比賽之外，董有禮、趙君、鮑建聰等頗具實力的拳手都將在6月10日亮相。（完）