今天（6日）中東部降雨明顯減弱，但廣西北部等部分地區仍有暴雨，受冷空氣東移影響，華北大部以及東北南部一帶降溫猛烈，其中內蒙古、河北、山東局地最高氣溫降幅或超10℃。明天將迎來高考首日，全國降水整體以小雨為主，對高考影響不大，8日起西南地區雨水增多，局地將有暴雨。

明日重要比賽預告：

19:35 中國 VS 菲律賓 熱身賽

C羅點讚照片惹爭議！梅西親手把金球獎交給他 >>

在歐冠決賽梅開二度，並幫助皇馬奪得歐冠冠軍，C羅的好心情是不言而喻的。不過，或許是太過高興了，C羅在網路上引發了一些爭議。根據西班牙《每日體育報》的報導，事情的起因是這樣的，在歐冠決賽之後，不少網友P過的趣味惡搞圖片在網路上傳播，其中有一張得到了C羅的點讚。然而，這張照片顯然會讓梅西的擁躉感到不滿，圖片中梅西手舉金球獎，C羅則雙手握拳，縱情慶祝。

多特官方宣布新帥！歐聯杯亞軍主帥接手 簽2年 >>

德甲多特蒙德俱樂部官方宣布，球隊的新任主帥人選產生，他就是53歲的荷蘭教頭博斯。多特官方的聲明稱，博斯與球隊簽約2年到2019年夏天。

恆大上港賽程:8月22日上海首戰 9月12日廣州決戰 >>

日期:6月6日下午16時，2017年亞冠聯賽1/4決賽抽籤儀式舉行，中國德比繼續一輪，廣州恆大和上海上港將在1/4決賽遭遇，賽程方面上港將先踢主場，兩回合具體日期為8月22日和9月12日。

大V看抽籤:恆大遇最強國內挑戰 亞足聯想保日本 >>

日期:6月6日，2017年亞冠聯賽1/4決賽抽籤儀式在吉隆坡舉行。最終，上港將遇到恆大，亞冠上演中國德比2.0。抽籤結果出爐后，各位足球界大V們紛紛在微博上發表評論，說出自己的觀點。

國安換帥早有安排和布局 高層去德國不單為挑人 >>

在宣布何塞下課之後，國安的大部分隊員都進入了簡短的休假中，但是中赫國安俱樂部的高層，卻一點也閑不下來。總經理李明早在對陣重慶力帆的比賽之前就已經前往歐洲，而據媒體報導，俱樂部董事長周金輝也準備前往歐洲。不過有一種聲音傳來：第一次涉足職業足球的中赫，在去歐洲之前，做好計劃了嗎？

華夏官方否認接觸范佩西 目前人員滿足教練需求 >>

據多家媒體報導，河北華夏幸福3000萬歐元報價范佩西。消息一出，即刻引發眾議。不過，此事已被河北華夏幸福高層否認，「我們從未接觸過范佩西，對他也沒有興趣。」

高洪波:望球隊化悲痛為力量 北控:配合調查死因 >>

日期:6月6日上午，中甲北京北控足球俱樂部召開關於外援蒂奧特意外猝死的媒體通氣會，在通氣會上北控主帥高洪波表示蒂奧特對球隊非常重要，希望球隊能夠化悲痛為力量，北控俱樂部同時表示將積極配合有關單位調查蒂奧特死因。

重磅!李雪芮搭世錦賽末班車 國羽五單項均獲滿額 >>

北京6月6日消息，世界羽聯公佈了2017年世界羽毛球錦標賽遞補選手轉正名單，倫敦奧運會女單金牌得主李雪芮最後時刻獲得征戰世錦賽門票，與國羽男雙黃凱祥/王懿律、女雙包宜鑫/於小含和混雙王懿律/黃東萍悉數入圍，中國羽毛球隊在五個單項上全部獲得四張滿額參賽席位。

阿森納官宣今夏第一簽！德甲飛翼免費加盟簽5年 >>

阿森納俱樂部官方宣布，球隊簽下了德甲沙爾克04隊的左邊衛科拉希納茨。這位波黑國腳是自由轉會加盟的，槍手官方並沒有透露具體的合同年限。按照沙爾克官網的說法，科拉希納茨和阿森納簽約到2022年。在完成了必要的相關步驟之後，這位後防大將會在7月份加進球隊的季前訓練當中。阿森納官推也發佈小視頻，歡迎了科拉希納茨的加盟。

AC米蘭今夏第3簽搞定！再追1億意甲最火尖刀 >>

AC米蘭今夏的引援效率出奇的高，在迅速確定穆薩基奧與凱西的加盟后，他們又搞定了邊後衛里卡多-羅德里格斯。

巴薩中場悍將飛機上毆打記者 邊打邊罵場面火爆 >>

《馬卡報》援引土耳其媒體Hürriyet的報導稱，目前正跟隨土耳其國家隊訓練和比賽的巴薩中場圖蘭，在飛機上對一位記者大打出手，雙方爆發激烈衝突，場面火爆。

巴薩補強最弱位置B計劃曝光！對方要價5000萬 >>

如果阿森納堅持不放貝萊林離開，急需一名右後衛的巴薩還有B計劃，他們的目標是本菲卡球員尼爾森·塞梅多。如今看起來，塞梅多距離離開本菲卡已經越來越近，因為本菲卡剛剛簽下了一名新的右後衛。