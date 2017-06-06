亞洲矽谷桃園展示館開展中央社 (2017-06-06 20:51)
「亞洲•矽谷」計畫執行中心展示館6日開展，共計11項實體產品，讓民眾瞭解該計畫執行進度及階段性成果，執行長龔明鑫（右2）與桃園市副市長王明德（左2）等人出席開展記者會。（工研院提供）中央社記者管瑞平傳真 106年6月6日
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