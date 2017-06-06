陶身體劇場 帶來黑白雙舞作6與7中央社 (2017-06-06 20:51)
中國舞蹈家陶冶（圖）以80後的編創力，搭配90後舞者爆發力，打造陶身體劇場極致肢體美學，以獨特的舞蹈語言征服國際舞壇，今年他帶來舞作「6」、「7」，9日至11日在雲門劇場演出。（雲門舞集提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年6月6日
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