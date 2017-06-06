豐華推張惠妹首張專輯姊妹黑膠中央社 (2017-06-06 20:50)
豐華唱片推出經典黑膠，其中包括天后「阿妹」張惠妹首張專輯「姊妹」（圖）；張惠妹感謝「姊妹」帶給她的回憶。（豐華唱片提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年6月6日
關鍵字：
上一則：豐華推出張雨生黑膠（1）
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
DEFONSE 護足霜．PLUS. 護足霜．LA DEFONSE 護足霜．歐舒丹 護足霜．TITANIA 德你雅 護足霜．乳油木護足霜 30ml．乳油木 護足霜 150ml．護足霜．LUSH 護足霜．悠斯晶A 護足霜．TITANIA 護足霜．歐舒丹乳油木護足霜 150ml．LOccitane 護足霜．YuskinA 護足霜．Aphrodite 希臘美神 護足霜．CRABTREE 護足霜．歐舒丹乳油木護足霜．MOOI 護足霜．悠斯晶 護足霜．PLUS 護足霜．歐舒丹 乳油木護足霜 30ml．乳油木護足霜 150ml．olive 護足霜．乳油木護足霜．Scholl 爽健 護足霜．gamila 護足霜．黎得芳 護足霜．L’ OCCITANE 護足霜．歐舒丹 乳油木護足霜．Dulgon 護足霜 50ml
陳艾琳坦承離婚前曖昧Alex 自認「這點是我不對」【NOWnews今日新聞】
名家論壇》柯志遠【NOWnews今日新聞】
陳維齡體重飆破75 「不減肥理由」讓宋逸民秒安靜【NOWnews今日新聞】
安以軒伴娘4關卡考驗 狂掃新郎200枚紅包【NOWnews今日新聞】
歐陽娜娜顛覆形象 演青樓女子戀李淳【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》