豐華推出張雨生黑膠（1）中央社 (2017-06-06 20:50)
豐華唱片推出經典黑膠，其中包括獲金曲獎特別貢獻獎的已故歌手張雨生「口是心非」（圖）；張雨生媽媽感性地說，「感覺雨生又活過來」。（豐華唱片提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年6月6日
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