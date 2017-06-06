成立22年的豐華唱片推出經典黑膠，對製作相當嚴謹，優選知名歌手蘇芮、張雨生、張惠妹為首輪黑膠專輯的超級經典代表。圖為這次推出的黑膠之一「蘇芮20年特別選」。（豐華唱片提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年6月6日