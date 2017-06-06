張雨生一手打造張惠妹姊妹專輯中央社 (2017-06-06 20:50)
豐華唱片推出經典黑膠，其中包括天后「阿妹」張惠妹首張專輯「姊妹」，已故歌手張雨生（左）當年一手為張惠妹（右）打造這張專輯。（豐華唱片提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年6月6日
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