（中央社記者李晉緯台北6日綜合報導）中華男籃今天在東亞錦標賽一路領先，最終以78比73擊敗日本，明天將與今天在延長賽後勝出的韓國爭奪本次賽事冠軍。



具國際籃球總會（FIBA）亞洲盃資格賽性質的東亞錦標賽，3日起在日本的長野進行，6支球隊分兩組進行預賽，分組前兩名可獲八月舉辦的亞洲盃參賽資格，分組的第3名進行對決，勝出者可擁最後一張亞洲盃門票。



中華隊3日的首戰以63比96慘敗給中國大陸，但5日以92比57擊敗香港，排在分組第2，先搶下亞洲盃門票，今天再對日本，爭取冠軍戰的資格。



首節戴維斯（Quincy Davis）12次出手命中7球，幾乎靠一己之力就抵銷日本全隊的攻勢，中華隊在他豪取14分、8籃板的帶領下，以25比15領先。



次節日本進攻不見起色只拿11分，中華隊雖得分不再輕鬆，仍攻下比日本多的15分，中華隊靠著半場5成3的投籃命中率，讓命中率僅2成9的日本吃足苦頭，上半場中華隊以40比26領先日本14分。



兩隊易籃再戰，中華隊一度將領先的差距拉開到19分，但日本打出21比15的攻勢，且幾度把比分拉近到個位數，但中華隊都能及時踩住煞車，3節打完仍以55比47，帶著8分領先進到第4節。



末節日本得分回穩，打出26比23的攻勢，但中華隊上半場累積足夠領先，最終仍以78比73擊敗日本，闖進冠軍戰。



中華隊今天以攻下全場最高29分、17籃板的戴維斯表現最為搶眼，蔣淯安有10分、5助攻的表現，周儀翔也拿下10分；日本則以攻下20分的江島慎表現最佳，田中大貴搶下13分，布朗（Ira-Demon-Brown）則是拿下12分、8籃板。



另外一場4強戰，韓國在延長賽後，以106比104險勝中國大陸，明天中華隊將和韓國進行爭霸。



5、6名之爭，香港以96比81擊敗澳門，確定排在第5，收下最後一張亞洲盃門票。1060606