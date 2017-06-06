9次歐冠決賽，7次歐冠亞軍，最近5次歐冠決賽全敗，尤文圖斯堪稱歐冠史上最悲情的球隊，屢屢與歐冠獎杯擦肩而過，也讓尤文圖斯的黑白色散發了一種憂鬱的氣質。他們成為當今足壇悲情的「亞軍王」，而足球世界里還有很多像他們一樣悲情的球隊。

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本菲卡可以與尤文共享「亞軍王」的稱號，因為他們已經被著名的「古特曼」魔咒困擾了五十多年。「在未來的100年裡，沒有任何葡萄牙俱樂部能夠兩奪歐戰錦標，而本菲卡沒有我的話也永遠別想拿到歐戰冠軍！」這是古特曼在1962年率本菲卡衛冕歐冠後放出的詛咒，前一半已經被魔力鳥的波爾圖破解，但后一半卻始終籠罩著本菲卡。55年來，5次歐冠決賽，1次聯盟杯決賽，2次歐聯杯決賽，甚至2次青年歐冠決賽，本菲卡的10場歐戰決賽全輸了！

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如果說尤文與本菲卡的「亞軍王」稱號是因為亞軍多，那麼馬競則是因為亞軍「質量」高，他們每次都與歐冠冠軍只差一點點！1974年歐冠決賽，阿拉貢內斯第114分鐘的進球幾乎絕殺拜仁，但施瓦岑貝克第120分鐘扳平，馬競在重賽中0比4大敗。40年後的歐冠決賽，馬競也是把1比0的比分保持到最後一刻，但拉莫斯第92分48秒扳平，馬競在加時連丟三球。2016年，馬競與皇馬踢到點球大戰，卻再次落敗。3進歐冠決賽，3次與歐冠冠軍擦肩而過，而且與尤文和本菲卡不同，他們至今從未奪得過歐冠冠軍。

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在聯賽方面，亞軍王很容易讓人想到巴拉克和他曾效力過的勒沃庫森。藥廠在2002年有機會成為三冠王，最終卻成為三亞王。而2000年，他們戰平無欲無求的翁特哈興即可奪冠，但巴拉克自擺烏龍，勒沃庫森將沙拉盤拱手讓給拜仁。勒沃庫森歷史上從未奪得德甲冠軍，卻有5次亞軍，這與沙爾克04頗為相似，後者在從未奪冠的基礎上收穫了6次亞軍。

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2001年德甲最後一輪前，沙爾克04落後拜仁3分，並在第90分鐘得到了拜仁正落後漢堡的消息，此時鎖定勝局的沙爾克04無限接近冠軍，主場近乎瘋狂，但安德森的重炮終結了沙爾克04的希望，這也是德甲歷史上著名的「四分鐘冠軍」。

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在聯賽中屢屢獲得亞軍的還有羅馬，更準確地說是21世紀的羅馬。最近16個賽季，9次意甲亞軍，先後成為國米統治和尤文統治下的陪跑者。這是托蒂的經歷，比他更悲情的是德羅西，他在球隊奪得意甲冠軍后的第二個賽季進入一線隊，不僅隨球隊成為千年老二，自己還是隊內的千年老二。

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國家隊層面，近幾年最悲情的當屬阿根廷。自1993年後，他們再未贏得世界大賽冠軍，輝煌的歷史都留在了帕薩雷拉和馬拉多納時期。2004年美洲杯亞軍，2005年聯合會杯亞軍，2007年美洲杯亞軍，2014年世界杯亞軍，2015年美洲杯亞軍，2016年百年美洲杯亞軍，6進決賽6次亞軍，其中3次倒在點球大戰，阿根廷先後擁有里克爾梅和梅西這樣的巨星，卻屢屢與大賽冠軍失之交臂，令人遺憾。

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荷蘭是足球世界悲情的代名詞，橙色除了華美炫麗，還被橙衣軍團增添了一種遺憾和悲情。1974年世界杯決賽，最好的荷蘭輸了。1978年世界杯決賽，倫森布林克最後時刻幾乎絕殺的進球被門框阻擋。2010年世界杯決賽，羅本兩次錯失了單刀機會。還有1998年和2014年世界杯，荷蘭隊都在半決賽倒在12碼前。三進決賽三次亞軍，無冕之王，成為了荷蘭最想擺脫又最難擺脫的「王」之稱號。

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有一支球隊，一次亞軍足以讓他們得到亞軍王的稱號，因為他們是那個時代里獨一無二的王。20世紀50年代的匈牙利，被視為是足球史上最偉大、最夢幻的無敵戰艦之一，普斯卡什、柯奇士、希代古提等巨星領銜的匈牙利在國際比賽豪取33連勝，6年裡的50場比賽取得43勝6平，只輸掉一場，就是1954年世界杯決賽。

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1954年世界杯決賽，匈牙利面對小組賽階段被自己8比3橫掃的西德隊，但匈牙利卻在兩球領先的情況下連丟三球，成就了西德隊不可思議的伯爾尼奇迹。後來的政變讓匈牙利球星紛紛出走，他們也再不復當年，沒有機會去實現一步之遙的夢想了。

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