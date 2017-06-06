2017年世界乒乓球錦標賽6月5日在德國杜塞爾多夫落幕。在最後一個比賽日，中國乒乓球隊又收穫兩項冠軍。馬龍以4∶3戰勝隊友樊振東，斬獲男單冠軍；丁寧/劉詩雯以4∶3戰勝隊友朱雨玲/陳夢，收穫女雙冠軍。至此，中國乒乓球隊在本次世乒賽上收穫了4項冠軍，只有混雙冠軍旁落。中國乒乓球隊總教練劉國梁認為，本次世乒賽是東京奧運周期幾個大賽的前哨戰，國乒目前依然是老將擔綱，新老銜接還未明顯破局，年輕選手需要更多磨礪。

用團隊力量贏得女單冠軍

6月3日的女單半決賽，獨守上半區的丁寧以4∶1擊敗日本隊新秀平野美宇，取得了一場酣暢淋漓的勝利。平野美宇在4月的亞洲錦標賽上，先後戰勝丁寧和朱雨玲、陳夢，拿到了女單金牌，50天后的世乒賽，丁寧給平野美宇「上了一課」。

臨時受命擔任中國女乒主教練的李隼說，這場半決賽，對中國女乒來說，不容有失。賽場上，丁寧的發揮超出了場外指導李隼的想像。4∶1，丁寧幾乎沒有給平野美宇任何機會，將其阻擋在決賽圈外，確保中國女隊提前鎖定女單金牌。

李隼賽后透露，對這場比賽的準備，可以說從封閉訓練就已經開始了。亞錦賽之後，中國女乒馬上開始封閉集訓，「用團隊力量去競爭單打金牌」成為女隊備戰杜塞爾多夫世乒賽的主導思想。訓練模式也做了一些改變，以往是「你練完我練」，這次變成了互相訓練，例如對方練發搶的同時，自己練習接發球。隊伍還專門安排教練制訂訓練計劃，能夠讓隊員根據自己的訓練對手，對第二天的訓練內容做出準備。針對主要對手平野美宇，教練組要求陪練隊員按照她的發球套路來打，在主力隊員看對手錄像的時候，負責模仿的隊員也一起觀看，讓她們自己去尋找和挖掘對手的特點，然後確定自己的模仿思路。整個團隊群策群力，5名單打參賽選手根據自身特點，都有了一套應對平野美宇等主要對手的辦法。半決賽前，在熱身館，國乒「假平野」們一直在為丁寧熱身。

「不管是前方還是後方，大家勁往一處使，就是必須要把比賽拿下。」李隼感慨地說：「正像40多天封閉訓練一直說的，我們用團隊力量贏得了單打冠軍。」丁寧奪冠后也表示，這不僅是個人的勝利，更是團隊的勝利。

丁寧的技術通過封閉訓練也得到升華，「在落點意識，步伐和發力的協調，靠近球台借力出速度，借力出旋轉上都有新的變化。」丁寧的主管教練陳彬通過微信告訴記者。本屆世乒賽也讓更多球迷看到了丁寧內心的強大，「真正內行的人能夠看懂丁寧。」陳彬說。

新規則迫使國乒調整策略

中國隊雖然包攬了本屆世乒賽男、女單打冠軍，但是從新奧運周期上看，隊員年齡上沒有優勢。到2020年東京奧運會，中國隊的主力年齡都在30歲上下，能否長期保持優勢，難有定論，防治傷病也是重要課題。

國際乒聯決定將從2018年開始更改積分規則，這對中國隊影響很大。新規則對老將不利，對中國隊更是一次重大「打擊」。按照新規定， 一年不打比賽的球員積分就將清零。例如馬龍、張繼科、丁寧等老將，若想要參加2020年奧運會，他們必須參加更多的賽事，這很可能造成更多的傷病。國乒後備人才充足，以往的公開賽可以派更多的球員參賽，新規則實施後為了排名積分，不得不派重點隊員參賽，年輕球員缺少國際賽事歷練，也就難以快速成長。

反觀倡導這項規則的日本隊，他們的年輕隊員可以通過常年打國際比賽得到鍛煉，伊藤美誠和平野美宇之所以能頻繁創造各種賽事的最年輕參賽紀錄，也正是源於此。所以有人認為，日本乒協這項提議的目的就是為了在2020年東京奧運會上衝擊中國隊。

目前從年齡上看，國乒主力球員到2020年東京奧運會時年齡都偏大，國乒在接下來的國際大賽參賽策略上怎樣調整，值得關注。記者了解到，國乒目前新秀儲備不少，水平也可能在日本隊的平野美宇、張本智和之上，國乒中王曼昱、陳幸同、王楚欽以及更年輕的乒乓新秀，應該儘快得到更多的比賽鍛煉機會。

乒乓球還有更大發展空間

本屆世乒賽期間的國際乒聯會議上，中國乒協關於跨協會配對「每名運動員按0.5計算，每個協會最多2個跨協會配對」的提案獲得通過。這意味著，在男雙、女雙和混雙3個項目上，每個協會最多可以派出4名選手、組成3對搭檔。具體來說就是，一個協會可以派出兩名選手和其他協會選手配合，然後同協會選手還能再組成1對，或者由4名同協會選手組成2對組合。新提案將在2019年世乒賽正式生效。

本屆世乒賽，中國隊組成了3對跨協會組合，男雙馬龍/波爾（德國）和混雙格羅斯（丹麥）/馮亞蘭以及方博/索爾佳（德國），方博/索爾佳組合最終讓東道主德國隊選手有機會站上領獎台獲得一枚銅牌，贏得了東道主觀眾的掌聲。新提案通過後，在下屆世乒賽單項賽的雙打領獎台上，觀眾有望看到更多的跨協會組合。

有記者問國際乒聯主席托馬斯·維克特如何看待中國乒乓球一家獨大的現象。維克特回應說，中國隊的強大是因為中國隊投入更多，自然也就收穫更多，國際乒聯將繼續加強與中國乒協的合作，不僅是幫助培養訓練各國運動員，也給教練員提供培訓的機會。

跨協會組合雙打只是中國乒乓球隊與世界分享運動快樂的形式之一。有消息說，中國選手丁寧與日本選手平野美宇比賽的直播，國內電視台收視率很高，日本東京電視台的收視率也超過了10%，創今年以來的最高收視紀錄。這充分說明，乒乒乓乓，世界分享，乒乓球運動在世界各地都深受歡迎，未來還會有更大的發展空間。

（人民日報）