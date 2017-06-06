來源：威鋒網

威鋒網6月6日消息早在今年三月份蘋果推出新9.7英寸iPad后，我們發現不少用戶在討論，同樣是9.7英寸iPad系列，是該為性價比選擇價格稍低的普通iPad還是為追求性能購買iPadPro呢？現在你不用再為這一問題感到困擾了，因為蘋果官網已經把9.7英寸iPadPro下架了！

今天凌晨WWDC2017蘋果開發者大會上，10.5英寸iPadPro 正式登場，並且12.9英寸iPadPro也獲得了更新。外觀設計，iPadPro10.5採用極窄邊框設計，邊框比9.7英寸iPadPro縮減了40%，並保留有Home鍵。iPadPro10.5僅6.1mm厚度，重僅469g，整體體積與9.7英寸iPadPro相似，差不多相當於同樣是9.7英寸機身尺寸，但裏面塞進了一塊10.5英寸的屏幕，顯示屏尺寸增大20%。

10.5英寸iPadPro搭載全新64位處理器，稱之為A10XFusion，由6核CPU加上12核GPU組成，相對於目前在9.7和12.9英寸iPadPro上的A9X，無論是CPU還是GPU性能都顯著提升，其中CPU提升30%，GPU提升40%。同時，在能效上也有明顯提升，能夠保證全天續航。

對比可知，新款iPadPro不論在設計還是性能上都要超過去年發佈的9.7英寸iPadPro。對於喜好9.7英寸iPad的用戶群體，追求性價比的可以選擇2688元起售的普通款iPad，追求性能則可以購買最新發佈的屏幕大小相近的iPadPro10.5。9.7英寸iPadPro陷入尷尬境地，如今被蘋果下架也在情理之中。

9.7英寸版iPadPro在2016年3月的蘋果春季發佈會上亮相至今僅僅一年多時間，現在被10.5英寸iPadPro所取代，已經算是一款比較「短命」的iPad產品了。

在蘋果中國官網上，以往9.7英寸iPadPro的位置現在變成了10.5英寸iPadPro，64GB版本售價5188元，256GB版5988元，512GB版7588元。作為對比，此前9.7英寸iPadPro32/128/256GB國行定價分別為4388、5388、6388元。