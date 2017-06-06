東亞資格賽／戴維斯狂轟29分 率中華晉級最終冠軍賽NOWnews今日新聞 (2017-06-06 20:19)
中華男籃今天在東亞資格賽四強戰中遭遇地主日本，中華靠著「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）個人單場狂轟29分17籃板的「雙十」表現率領下，在驚滔駭浪中以78：73擊敗日本，順利奪下明天（7日）的冠軍戰最後一張門票。
戴維斯絕對是中華能夠取得領先的重要功臣，單節繳出14分8籃板的成績，更在一次成功防守後，上演快攻爆扣，中華第1節就以25：15領先日本。
首節獲得充分休息的戴維斯，次節剛開始表現依舊搶眼，他的好表現有效帶動中華氣勢，靠著劉錚中距離命中，中華曾以37：21取得16分的大幅領先，日本暫停過後加強防守，但中華仍維持自身節奏，中華上半場以40：26領先。
下半場一開賽，日本明顯加強對戴維斯的防守，但「LBJ翔」周儀翔此時跳出來接管球隊，幾次精彩的切入加上中距離投籃，是中華第3節仍然能夠維持領先的關鍵。
不過第3節後半段，日本逐漸找到節奏，靠著防守讓中華發生過多失誤，比江島慎也在此時上演飆分秀，個人連投帶切，將比數追近至47：55的8分差距。
第3節打出氣勢的日本，決勝節一開賽曾將比數追近至51：56的5分差，戰況一度相當吃緊，不過此時戴維斯再度在籃下逞威，並靠著劉錚上演幾記關鍵抄截，再度將比數拉開至68：51的領先。
戴維斯果然是中華的禁區支柱，比賽終了前靠著他連得8分穩住陣腳，雖然日本曾靠著爭議判決將比數追近至5分差，但中華還是沒有將勝利拱手讓人，順利收下最終勝利，取得明天（7日）冠軍賽的門票，將在18：00對上韓國。
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