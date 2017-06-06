【大成報記者吉雄世╱高雄報導】第63屆航海節高雄區慶祝大會預訂7月3日舉行，推選臺灣港務公司陳劭良執行副總經理擔任航海節高雄區籌備委員會主任委員。高雄區籌備委員會由航運界25個單位組成，為增進航運界情誼，共同歡慶航海節，特舉辦羽球、網球、桌球三類會前聯誼賽，並於6月6日上午在亞太國際物流公司球場--亞柏會舘舉行桌球及羽球賽。桌球計有臺灣港務公司高雄港務分公司、財政部關務署高雄關、台灣國際造船股份有限公司、高雄港務消防隊、台糖公司高雄分公司、陽明海運高雄分公司、中國鋼鐵股份有限公司、調查局航業處高雄調查站、台電大林發電廠、高雄港務警察總隊、中油公司前鎮儲運所、臺灣港務公司等12隊參加聯誼賽。羽球賽計有臺灣港務公司、高雄港務分公司、財政部關務署高雄關、高雄港務消防隊、高雄港務警察總隊、調查局航業處高雄調查站、亞太國際物流公司、台糖公司高雄分公司、台灣國際造船股份有限公司、陽明海運高雄分公司、台電大林發電廠、交通部航港局南部航運中心、保安警察第三總隊、臺灣港務港勤公司等14隊參加聯誼賽。比賽取冠、亞、季、殿軍四隊，桌球得勝者名次分別為中油公司前鎮儲運所、中國鋼鐵公司、調查局航業處高雄調查站、台灣國際造船公司四隊獲得。羽球得勝者名次分別為高雄港務消防隊、台糖公司高雄分公司、台灣國際造船公司、調查局航業處高雄調查站四隊獲得。