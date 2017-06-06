第63屆航海節高雄區慶祝大會大成報 (2017-06-06 18:09)
高雄區籌備委員會由航運界25個單位組成，為增進航運界情誼，共同歡慶航海節，特舉辦羽球、網球、桌球三類會前聯誼賽，並於6月6日上午在亞太國際物流公司球場--亞柏會舘舉行桌球及羽球賽。
桌球計有臺灣港務公司高雄港務分公司、財政部關務署高雄關、台灣國際造船股份有限公司、高雄港務消防隊、台糖公司高雄分公司、陽明海運高雄分公司、中國鋼鐵股份有限公司、調查局航業處高雄調查站、台電大林發電廠、高雄港務警察總隊、中油公司前鎮儲運所、臺灣港務公司等12隊參加聯誼賽。
羽球賽計有臺灣港務公司、高雄港務分公司、財政部關務署高雄關、高雄港務消防隊、高雄港務警察總隊、調查局航業處高雄調查站、亞太國際物流公司、台糖公司高雄分公司、台灣國際造船股份有限公司、陽明海運高雄分公司、台電大林發電廠、交通部航港局南部航運中心、保安警察第三總隊、臺灣港務港勤公司等14隊參加聯誼賽。
比賽取冠、亞、季、殿軍四隊，桌球得勝者名次分別為中油公司前鎮儲運所、中國鋼鐵公司、調查局航業處高雄調查站、台灣國際造船公司四隊獲得。羽球得勝者名次分別為高雄港務消防隊、台糖公司高雄分公司、台灣國際造船公司、調查局航業處高雄調查站四隊獲得。
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