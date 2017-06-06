順應世界電競熱潮 僑光率先打造臺中校園電競基地大成報 (2017-06-06 18:24)
僑光科大指出，來自荷蘭的市場研究組織 Newzoo最新一份報告中顯示，全球電競經濟產值在 2017 年達到 6.96 億美元，而在 2020 年更將翻倍成長，叩關 15 億美元，非常驚人。加上總統蔡英文日前宣佈電競列入項目，讓相關產業在臺灣更受矚目。陳伯濤透露，僑光因此於今年2月開始籌備於科技資訊系開設專業電競產業課程，透過課程設計發掘適合人才進行培育，並結合相關產業與CTeSA中華民國電子競技運動協會合作，期許深耕電競產業人才，為臺中的年輕學子打造完整的產官學合作模式。
而因電子競技屬新興產業，專業師資非常欠缺。但科技資訊系主任洪啟舜說，僑光卻已是臥虎藏龍、多位電競高手都是在校生，包括閃電狼「英雄聯盟」現役職業選手MMD游立宏、前閃電狼「星海爭霸II」職業選手 Ian呂家宏、M17「鬥陣特攻」現役職業選手Kant高偉騰等人；由Ian呂家宏協助創立的『僑光黑鯊電競戰隊』，更在TESL所舉辦的角旗盃「鬥陣特攻」乙組中，以第2名成績打進季後賽，並有信心取得下一季甲組的晉級門票。
因此，6日的授旗儀式不僅希望戰隊能前進臺北電競館；學校更表揚榮獲全球IEM世界電競大賽冠軍、為國爭光的游立宏，成為首位進入「僑光電競名人堂 (OCU E-Sports Hall of Fame) 」的標竿選手。現場並安排貴賓、選手與世界冠軍MMD分組現場PK「英雄聯盟」，讓與會貴賓別有驚喜。
陳伯濤強調，電競不僅是遊戲而已，它需要的是高度的專注力以及縝密的思維佈局，職業電競選手需經過不斷的練習與層層的挑戰才能出類拔萃。僑光不惜鉅資於校內打造專屬的電競場館，期待成為電競領域學界的標竿。
而僑光所開辦的電競專班，不只培訓選手，還將透過學校電競館內的實際操作與競賽，培養進入業界所需的能力，如電子競技技術、賽評主播、賽事分析師、賽事企劃、學校戰隊行銷、全員口條表達訓練等等；特色課程則有直播技巧、電競運動行銷與遊戲分析等具有電競產業接軌的軟實力。
設計與資訊學院院長賴淑玲也提到，僑光整合了跨領域面向開設學程，透過產學合作，讓學生們在校期間就可以學習從業該具備的技能；更與中華民國電子競技運動協會及贊助廠商B.Friend(捷旺企業)簽署合作協議，未來將提供學生相關實習及就業管道。而從選手的育成，到電競產業中堅人才的培育，僑光有信心在臺灣推動電競產業迎頭趕上世界潮流的同時，於中臺灣扮演學界重要的支持力量。
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