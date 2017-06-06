【大成報記者蕭宇廷/臺中報導】民歌傳唱、總讓人回味無窮！中興大學EMBA校友會舉辦「興傳好歌」民歌演唱會凝聚校友的向心力，活動當晚雖遇豪雨來襲，但仍不減聽眾的熱情，吸引4千多人入場，跟著金智娟、林隆璇、陳偉民、施孝榮、萬芳等歌手，重回美好的民歌時代。活動也邀請城市速寫畫家鄭開翔現場作畫義賣，並把現場影像上傳供大眾觀看，為美好回憶留下新註腳。興大6日指出，這場別開生面的「興傳好歌」民歌演唱會是3日豪雨來襲當晚開唱，但包括興大校友總會理事長、立法院副院長蔡其昌，第8屆理事長林萬年及夫人、興大校長薛富盛伉儷、前校長李德財伉儷等人，連同其他校友與來賓、共4000多人風雨無阻地參與這場盛會，迴響熱烈。而興大EMBA校友會已連續3年舉辦民歌演唱會、藉以體現「共好」的精神，今年演唱會還特別邀請新生代速寫畫家鄭開翔畫下現場演唱實況、並製做成限量版畫供觀眾認購，所得則捐助慈善單位；同時活動另設計QR Code網路即時播出，透過掃碼、即可在網路上看到演唱會的即時影像。演唱會是以娃娃金智娟耳熟能詳的歌曲「河堤上的傻瓜」為開場，緊接著陳偉民演唱「跟往事乾杯」、「戀曲1980」，「情歌王子」林隆璇帶來成名曲「我愛你這樣深」、「流言」等曲目。施孝榮接著以嘹亮高亢的歌聲演唱「歸人沙城」、「拜訪春天」與「再別康橋」，勾起台下4、5、6年級生的青春回憶；中間還穿插現場來賓分別與林隆璇、施孝榮對唱，別具巧思；更在「閃亮的日子」感性歌聲中，全場觀眾配合旋律擺動手機的亮光，現場一片燈海、閃耀而溫暖感人。壓軸歌手為萬芳，演唱「我記得你眼裡的依戀」、「猜心」、「割愛」、「新不了情」等多首經典曲目，全場聽眾數度隨著歌聲大合唱。安可曲由萬芳演唱「愛情限時批」，並邀請興大EMBA校友會理事長楊連發及全體理監事一起上台合唱，為活動劃下完美句點。楊連發表示，這次活動經費主要來自於EMBA校友企業及個人小額贊助，希望透過音樂饗宴，凝聚興大人的心，讓大家一起「共好、共享、共進、共榮」。參加來賓除了贊助企業貴賓、EMBA校友與眷屬外，其餘門票特別邀請校內教職員工及眷屬一起參與，讓大家在懷舊的歌聲中度過溫馨的夜晚。演唱會贊助單位則包含陸府生活美學教育基金會、台灣數位光訊集團、振鋒企業、瑞士銀行台中分行、福倫藥局、裕國冷凍冷藏(股)公司、駿達會計事務所、聖凡妮化妝品、吉嘉電子、運通遊覽車等。