【大成報記者蕭宇廷/臺中報導】首播收視亮眼的電視劇《花甲男孩轉大人》，近日資深演員蔡振南與盧廣仲在劇中演出父子吵架劇情，3分多鐘一鏡到底，在網路瘋傳引起廣大迴響。由於全劇80%以上在台中取景，台中市政府新聞局除祝賀收視節節高昇外，也盼將感人故事和台中場景分享給觀眾。新聞局說，未來也將持續推動影視發展，並結合興建中的「中台灣影視基地」，整合公私資源扶植影視產業，打造台中成為適合拍片的影視文化城。由導演王小棣總監製、瞿友寧及李青蓉執導的電視劇《花甲男孩轉大人》於5月26日首播，一播出平均收視就開出1.22好成績，打破「植劇場」系列首播收視紀錄，成績亮眼；而全劇多數場景就在台中，其中在烏日及大肚瑞井社區拍攝更長達3個月。新聞局表示，《花甲男孩轉大人》全劇除了花家是在烏日祖厝取景外，屋外其他場景都在大肚瑞井社區拍攝，甚至第一集中，被當做台北花甲住處外的空鏡頭也是在台中拍攝；而做為「繁星村」的大肚瑞井社區，不僅有早年台灣社會鄉村常見的三合院、砌牆土角厝，還有周邊大肚山獨特的人文地貌及生態資源，如紫斑蝶遷徙過境等，在地方社造資源積極投入下成為旅遊亮點、吸引許多遊客造訪。「沒有渾然天成的好演員通力合作、及天時地利人和的環境，很難完成戲中拍攝的鏡頭！」瞿友寧指出，由於借用當地民宅古厝拍攝，或多或少對當地居民日常生活作息與動線造成影響，感謝民眾包涵及新聞局和影視發展基金會的協拍幫助，讓劇組順利完成每場困難的戲，製作精彩作品呈現給觀眾。也是台中人的瞿友寧透露，在台中拍片像回到自己家，影視基金會像家人一樣陪伴、並給予支持，而台中具有城市、鄉村等不同場景與得天獨厚的拍片條件，拍攝過程中更感受到濃厚的人情味，這幾年許多作品都有在台中拍攝，感到非常值得。新聞局表示，電視劇《花甲男孩轉大人》由原著小說改編，描述一群幼稚男人的成長過程，呈現一連串看似荒謬卻有寓意的故事。全劇由知名歌手盧廣仲、資深演員龍劭華、蔡振南、康康以及新生代演員嚴正嵐等人擔綱演出，透過盧廣仲飾演名叫「花甲」的男孩故事，帶出年輕人對於「家庭」、「文化」、「習俗」等層面的反思。