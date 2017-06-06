（大成報記者林瑞明/台北報導）透過精湛演技再次風靡全亞洲的人氣女星郭書瑤，於今(6/6)化身「水光精靈」首次為保養品牌站台，以一席清新俏皮短洋裝，出席金可集團關係企業─双美生物科技成立的全新保養品牌「PEZRI派翠」新品上市發表會。看準小資女孩的初老煩惱，PEZRI派翠於4月推出「青春肌膠原系列」新品，以獨家3大「彈膚科技」成份為開架保養市場注入新氣象。記者會中也特別邀請美容保養權威Kevin老師到現場示範並公開「青春肌膠原系列」新品1分鐘瞬啟彈潤光感美肌的秘密！行程馬不停蹄、趁拍戲空檔返台的郭書瑤，此次首度為保養品牌站台，特地分享把「節儉」奉為圭臬的自己如何在日常保養中也精打細算，瑤瑤表示：「我認為『貴的保養品』不一定就適合自己，應該挑選適合自己肌膚、又有效的產品，才是聰明的選擇！PEZRI派翠青春肌膠原系列不只價格親民好入手，使用後的效果也非常顯著！」時常在社群平台上狂曬素顏美肌的郭書瑤，水亮澎潤的美肌羨煞粉絲，連日前在戲劇中演繹比自己小10歲的高中生時，也被許多人誇讚完全無違和感，為此瑤瑤開心分享：「我不算有少女心的人，但我很追求少女肌！演出小10歲的高中生讓我有點壓力，但還好我有認真在維護肌膚的膠原蛋白！」瑤瑤進一步透漏：「平常我都靠『食補』來補充膠原蛋白，很喜歡吃豬腳等富含膠質的食物，保養品則比較注重保濕。這是我第一次使用富含膠原蛋白的保養品，讓我非常驚喜！特別是PEZRI派翠膠原活膚精華液，擦完感覺就像剛敷完面膜，肌膚非常水嫩Q彈，就像開啟水光模式，後續上妝也非常服貼，我很喜歡！」最近常在各大城市奔波工作的瑤瑤，在使用PEZRI派翠青春肌膠原系列產品後，瑤瑤直呼找到補水救星，並表示：「像前陣子我去泰國工作，天氣炎熱潮濕，尤其是出外景的時候真的是風吹日曬不誇張，所以肌膚狀態不太穩定，但因為我有帶著PEZRI派翠的產品，真的是神救援！讓我的肌膚能夠隨時保持在最佳狀態，每天只要一分鐘就讓肌膚補水、鎖水，輕鬆水潤彈嫩，讓我感覺一天比一天更美麗！」