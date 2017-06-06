郭書瑤化身水光精靈站台力挺PEZRI派翠青春肌膠原系列大成報 (2017-06-06 19:39)
行程馬不停蹄、趁拍戲空檔返台的郭書瑤，此次首度為保養品牌站台，特地分享把「節儉」奉為圭臬的自己如何在日常保養中也精打細算，瑤瑤表示：「我認為『貴的保養品』不一定就適合自己，應該挑選適合自己肌膚、又有效的產品，才是聰明的選擇！PEZRI派翠青春肌膠原系列不只價格親民好入手，使用後的效果也非常顯著！」
時常在社群平台上狂曬素顏美肌的郭書瑤，水亮澎潤的美肌羨煞粉絲，連日前在戲劇中演繹比自己小10歲的高中生時，也被許多人誇讚完全無違和感，為此瑤瑤開心分享：「我不算有少女心的人，但我很追求少女肌！演出小10歲的高中生讓我有點壓力，但還好我有認真在維護肌膚的膠原蛋白！」瑤瑤進一步透漏：「平常我都靠『食補』來補充膠原蛋白，很喜歡吃豬腳等富含膠質的食物，保養品則比較注重保濕。這是我第一次使用富含膠原蛋白的保養品，讓我非常驚喜！特別是PEZRI派翠膠原活膚精華液，擦完感覺就像剛敷完面膜，肌膚非常水嫩Q彈，就像開啟水光模式，後續上妝也非常服貼，我很喜歡！」
最近常在各大城市奔波工作的瑤瑤，在使用PEZRI派翠青春肌膠原系列產品後，瑤瑤直呼找到補水救星，並表示：「像前陣子我去泰國工作，天氣炎熱潮濕，尤其是出外景的時候真的是風吹日曬不誇張，所以肌膚狀態不太穩定，但因為我有帶著PEZRI派翠的產品，真的是神救援！讓我的肌膚能夠隨時保持在最佳狀態，每天只要一分鐘就讓肌膚補水、鎖水，輕鬆水潤彈嫩，讓我感覺一天比一天更美麗！」
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