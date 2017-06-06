【大成報記者蕭宇廷/臺中報導】「豐陽雩舞・天籟美聲」舞蹈音樂晚會是臺中市立豐陽國中的年度盛事，9日晚間7時30分將在葫蘆墩文化中心，由舞蹈班及合唱團擔綱演出；全場擷取古今中外著名的神話或童話故事，以「穿越記憶」為主題，呈現出不同的意境與風格，可望帶給觀眾耳目一新的感受。豐陽國中合唱團自2000年創校時成立，具悠久歷史，舞蹈班學生則接受現代舞、民族舞蹈、即興創作等專業培植訓練。舞蹈班及合唱團每年參加全國比賽都獲優等，並經常受邀參加國內各項藝術表演活動，表現優異。每年度的演出更獲得社區與各界熱心教育人士的熱烈支持，讓學生於舞臺上自信完美展現藝術才能。今年「豐陽雩舞・天籟美聲」擷取古今中外著名的神話或童話故事，以「穿越記憶」為主題，透過天空之城、龍貓、美女與野獸等耳熟能詳、令人回味再三的著名樂曲美聲詮釋，及梁祝、白娘子、灰姑娘等舞碼，呈現出不同的意境與風格，希望帶給觀眾耳目一新的感受。票價100、150元，購票請洽兩廳院售票或葫蘆墩文化中心服務臺。