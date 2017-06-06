日期:6月4-5日，2017年U20世界杯1/4決賽完成四場較量，最終兩支南美球隊委內瑞拉、烏拉圭與兩支歐洲球隊義大利、英格蘭分別淘汰各自對手晉級四強。四強將是同洲的兩支球隊相互交鋒，這樣一來決賽就必然是南美洲vs歐洲球隊的對決。

義大利3-2尚比亞（加時）

義大利通過加時賽3-2擊敗尚比亞，成功挺進四強。

開場4分鐘，達卡為尚比亞取得領先。

第50分鐘，奧爾索利尼扳平比分，目前奧爾索利尼已打入4球，在本屆賽事射手榜並列榜首。

第84分鐘，薩卡拉再次為尚比亞超出比分。

但僅僅4分鐘后，迪馬爾科主罰自由球再次扳平比分。

加時賽，維多為義大利打入絕殺球！

英格蘭1-0墨西哥

英格蘭1-0小勝墨西哥，闖入4強。

下半時不久，已經官宣加盟利物浦的索蘭克一擊致命。半決賽英格蘭將對陣義大利，比賽將於日期:6月8日（周四）晚19：00開球。

而1/4決賽另兩場較量中，委內瑞拉加時2-1擊敗美國，三個進球都在加時賽產生。烏拉圭跟葡萄牙在120分鐘內戰成2-2平，點球大戰中烏拉圭5-4擊敗葡萄牙，晉級四強。這兩支南美球隊將在半決賽展開拼殺，比賽將於日期:6月8日（周四）下午16：00開球。

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