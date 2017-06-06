（中央社記者江佩凌台北6日電）行動電話2G業務將於6月底終止服務，媒體報導，中華電信將在2G基地台點上建設3G UMTS技術基地台，NCC副主委翁伯宗回應，對於中華電信的建設技術服務，表示「樂觀其成」。



離2G業務終止不到一個月的時間，有媒體報導，針對偏鄉地區訊號品質，中華電信將在2G基地台點上，建設3G UMTS設備，協助接替2G服務。



國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗受訪回應，基於技術中立，對於中華電信的4G異質3G UMTS 900的網路建設，表示「樂觀其成」。



翁柏宗表示，因應第三次行動寬頻服務釋照，6月底會公布新的管理辦法，讓4G頻段作為3G UMTS技術服務，公布後中華電信則可依法令申請。



NCC也強調，在距2G業務終止剩不到一個月的時間，NCC將加強督導電信業者落實相關消費者權益保障措施盼此次2G業務終止達成「零衝擊、無爭議」之政策目標。1060606