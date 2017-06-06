中華勝日本 東亞男籃爭冠中央社 (2017-06-06 20:10)
（中央社台北6日綜合報導）在日本長野舉行的2017東亞男籃錦標賽準決賽，中華隊靠著戴維斯的29分、17籃板優異表現，以78比73擊敗地主日本隊，將與南韓爭奪冠軍。
南韓隊稍早以106比104擊敗中國大陸，取得爭冠資格。
東亞男籃錦標賽做為亞洲盃男籃資格賽，東亞區5支晉級球隊也全部出線，除了打進四強的中華、南韓、日本與中國大陸之外，香港今天在第5名之戰以96比81擊敗澳門，拿下東亞區最後一席。1060606
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