北京將建全球最大光源中央社 (2017-06-06 20:09)
（中央社台北6日電）中國大陸北京懷柔科學城確定將建設全球最大的「高能同步輻射光源」，這座直徑達700公尺的圓環建築。未來將取名為「北京光源」，預定2024年建成，將成為雁棲湖畔北京新地標。
北京晚報報導，「北京懷柔綜合性國家科學中心建設方案」日前已獲官方批准，規劃面積41.2平方公里，號稱將成為「世界級的重大科技基礎設施基地」。
懷柔科學城管委會籌備相關人士宣稱，這個高能同步輻射光源是目前全球規劃中最大的光源，亮度要比瑞士最先進的光源還要高10倍，比美國高70倍，建成後將成為新的「國之重器」。
光源類似X光射線，亮度要強得多，能讓科研人員把微觀世界看得更透、更細。像是細胞、血液在血管的流動、微奈米級器件的工作情況、飛機機翼老化程度，都能看得清楚，將可大幅減少研究新材料的時間。
報導指出，光源建成後，還將在周邊同步建設多座實驗站，這些實驗站利用光源測量物質的原子結構，幫助科研機構和企業在新材料、製藥等各種領域進行試驗，改變中國大陸材料發現不足的現象。
「北京光源」是大陸「十三五」國家科技創新規劃的重要項目，將耗資人民幣48億元（約新台幣212億元）興建。報導指出，光源將於2018年破土動工，預計2024年建成。1060606
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